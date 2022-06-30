Как горох «выстрелил» на саммите НАТО. Рецепт картофельного салата

Накануне федеральные и мировые СМИ сообщили об особой популярности на саммите НАТО в Мадриде о «картофельном салате по-русски», который разобрали за два часа . Что это за салат? За порцию которого участники саммита не жалели 8 евро. и поступились принц

Агентство Reuters опубликовали ингредиенты: картофель, морковь, горох, майонез.

Судя по всему, это знакомый всем оливье.

Дело в том, что на Западе «салатом по-русски» называют то, что в России известно под названием «салат оливье», во всех его многочисленных «проявлениях» — столичный, зимний, картофельный и др.

Хотя сам Люсьен Оливье, в честь которого назван салат, был французом, местом его рождения заслуженно считается Москва и даже примерно известна дата рождения.

Дичь

Однако салат оливье — вообще не салат. Официальное его название — «майонез из дичи».

«Майонез» в то время — не соус, а блюдо из жареного мяса или рыбы, политое муссом и гарнированное ланспиком. <Ланспик — это вываренный до состояния желе мясной бульон, а мусс взбивается из него же с прованским (оливковым) маслом.> Ничего не перемешивалось.

Премьера

Впервые рецепт оливье был опубликован в 1894 году. Он довольно скромен и предполагал перемешать ломтики жареных рябчиков, вареной картошки, свежих или соленых огурцов, каперсов и оливок.

Все это сдабривалось провансальским соусом (собственно майонезом) в смеси с афганским острым соевым соусом «Кабуль». Блюдо украшалось раковыми шейками и икрой.

Более продвинутый рецепт включал помимо мяса рябчиков телячий язык, черную паюсную икру, салат, отварных раков, омаров, пикули, яйца, кабуль. Все это крошилось, смешивалось и заливалось майонезом.

Впоследствии из рецептуры салата пропала черная икра, дичь, соя (в виде соуса). В зависимости от ухода или прихода к власти руководителей страны. Естественно, сказывалась и экономическая обстановка. Так, мясо быстро заменили на колбасу и т.д.

«Генетика»

Картофельный салат с саммита НАТО — действительно оливье. Готовится из вареных овощей и заправляется майонезом или сливками. В его состав входят вареные картофель, морковь, яйца, консервированный зелёный горошек, свежие или консервированные огурцы.

Мясо, по всей вероятности, не добавлялось.

Но мы же знаем, что именно новогодние столы «ломятся» от этого салата. Рецепт просто генетически заложен у каждой хозяйки в своей «кулинарной книге».

Рецепт

Сварить овощи, яйца вкрутую, огурцы нарезать и немного отжать (чтобы не было много жидкости в салате).

Нарезать равными по размеру мелкими кубиками яйца, картофель, колбасу, морковку.

В нарезанные ингредиенты всыпать горошек (слив воду из него), нарезать зелень, смешать с майонезом. Посолить и поперчить. Убрать в холодильник на час.

Блинные предпочтения Кремля

Советские лидеры Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев любили блины, рассказал ранее кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин. На Масленицу в Кремле всегда готовят это блюдо и подают его с рыбой и икрой, а также медом и сметаной.

Сталин предпочитал блины с вареньем из грецких орехов и кизила — их подавала бабушка шеф-повара, работавшая поваром на даче советского вождя.

Брежневу нравились сдобные блины на дрожжах — толстые и «ноздрястые».

«Любил он их есть с черной икоркой, под „Зубровочку“», — раскрыл его предпочтения Галкин.

Горбачев же заказывал тонкие блины с топленым маслом и сметаной и ел их с икрой и семгой. Для него везли лучшую рыбу из Мурманска.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин напек блинов с красной икрой на «Улице Дальнего Востока».

В павильоне «Русские морепродукты и русский рынок» повара предложили Владимиру Путину и Си Цзиньпину надеть фартуки и самим приготовить блины, а затем на выбор наполнить их представленными на выставке морепродуктами региона, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский и китайский лидеры с энтузиазмом принялись печь блины и дегустировать свои кулинарные творения вприкуску с черной и красной икрой и под водочку.