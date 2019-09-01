Сексолог: гимнастика, полезная для сердца, поможет улучшить интимную жизнь

Ряд упражнений, укрепляющих сердце, одновременно помогают значительно снизить риск появления проблем в интимном жизни, пишет CNN. Результаты исследований американских ученых, которые пришли к этим выводам, публикует Medical Note.

Болезни и успехи на интимном «фронте» связаны друг с другом. Доктор Лорен Стрейхер из Северо-западного медицинского центра США, говорит: здоровые мужчины и женщины, как правило, имеют меньше проблем и в интимной жизни.

Верно и обратное: чуть ли не любое заболевание может спровоцировать развитие дисфункции.

Между тем, новое исследование американцев показало: что полезно для сердца, полезно и для сексуальной жизни.

Аэробные упражнения для улучшения работы сердечно-сосудистой системы особенно хороши. Это, в свою очередь, стимулирует кровообращение во всем теле, включая и половые органы, утверждает сексолог Лора Берман.

«Все то, что укрепляет сердечно-сосудистую систему, поддерживает и сексуальные реакции у мужчин и женщин», — уточнила Берман.

Секс. СС0.

Прим этом более высокие уровни аэробных нагрузок могут значительно улучшить сексуальные возможности представителей обоих полов.

Так, у мужчин, которые пробегали милю (около 1600 метров) за 7 минут и в целом тратили на пробежки 4,5 часа в неделю, вероятность эректильной дисфункции снижалась на 23%.

У женщин, которые занимались такими же видами тренировок около 4 часов в неделю, риск развития сексуальной дисфункции вообще снизился на 30%.

В общем, бегайте больше.