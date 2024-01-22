22 января
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Здоровье

Сексолог назвала неожиданные опасности секса для жизни и здоровья

Сексолог Трейси Кокс рассказала, что любой половой акт может навредить здоровью, передает Daily Mail.

Секс.
Секс.
unsplah.com

Первая опасность, по мнению специалиста — это заражение вирусом папилломы человека. Отмечается, что ВПЧ распространенное венерическое заболевание, которое может спровоцировать рак шейки матки или гортани, если заражение произошло во время орального секса.

Еще один вирус, который передается половым путем — это герпес. Эту инфекцию невозможно вылечить до конца, и человек остается потенциально заразным до конца жизни.

Третья опасность — хламидиоз. Это заболевание легко лечится антибиотиками. Однако из-за незаметного протекания многие живут с ним годами. Постепенно хламидиоз провоцирует воспаление органов таза. Это может привести к бесплодию или внематочной беременности.

Ранее сообщалось, что специалисты прокомментировали сообщения о новой пандемии.

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