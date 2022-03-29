29 марта
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Здоровье

Шанхай изолировали из-за вспышки коронавируса

В китайском Шанхай объявили самый масштабный локдаун за последние два года из-за роста заболеваемости COVID-19, пишут «Известия».

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

С 28 марта в Шанхае массовые тесты на коронавирус начнут проводить к востоку и югу от реки Хуанпу, с 1 апреля — к западу от нее.

В городском штабе по контролю COVID-19 отметили, что эти меры принимаются для сдерживания распространения вируса, защиты жизни и здоровья людей.

Жители города будут строго оставаться дома — для них организуют бесконтактную доставку товаров первой необходимости. Многие офисы и предприятия будут закрыты, работа общественного транспорта будет также приостановлена.

28 марта, по данным статистического бюро Worldometer, в Китае выявлено 1,2 тыс. случаев заболевания. С начала распространения коронавируса в стране им заразились 144,5 тыс. человек, а умерло 4,6 тыс.

Ранее эксперт спрогнозировал в России остаточные волны COVID-19 — по его мнению, они должны прийтись на лето.

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