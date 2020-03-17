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Здоровье

Сибирские ученые разработали 13 вариантов вакцины против COVID-2019

Новосибирские ученые центра «Вектор» начали испытание вакцины против коронавируса, которые планируют завершить в июне 2020 года, сообщает ГТРК «Новосибирск».

Лаборатория
Лаборатория
СС0

В центре отметили, что вирусологи уже изготовили 13 вариантов вакцины.

«Данные прототипы созданы. Мы уже сейчас приступаем к тестированию на лабораторных животных. С целью оценки их эффективности и безопасности! Уже в июне мы планируем представить 1−2 варианта, которые покажут наилучшие результаты», — рассказал завлабораторией Ильназ Иматдинов.

Вакцину разрабатывают в круглосуточном режиме: ученые уже работают с реальными штаммами вируса.

Напомним, ранее в «Векторе» создали тест-систему, которую отправляют в том числе и за границу. Ее преимущество в том, что она не нуждается в улучшении, не смотря на то, что вирус может мутировать.

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