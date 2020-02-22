В Алтайский край привезут новую тест-систему для диагностики коронавируса

В Новосибирске в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали тест-системы на выявление коронавируса. Партия на 200 исследований в ближайшее время поступит в Алтайский край, сообщает «Глас народа».

Российская тест-система предназначена для лабораторной диагностики коронавируса. Сейчас ее распределяют между всеми регионами страны. У всех, кто прибывает в край из Китая, будут брать мазок из носа и исследовать этот биоматериал на наличие коронавируса.

В Алтайский край уже на этой неделе придет партия на 200 исследований, — рассказала начальник отдела эпиднадзора краевого управления Роспотребнадзора Ольга Егорова.

Ведомство ежедневно отслеживает информацию о прибывших из Китая. На данный момент под наблюдением врачей находятся 142 человека. Они — на домашнем режиме, и их ежедневно навещает медицинский работник.

В ближайшее время в Барнаул вернутся 67 китайских студентов. Они тоже попадают под карантин.

Ранее сообщалось, что в детском оздоровительном лагере в Первомайском районе временно работал изолятор по коронавирусу.