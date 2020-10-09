Сибирячка показала министру видео, как почти «прилетело по фейсу» от заведующей поликлиникой

История началась с того, что омичка по имени Екатерина пыталась попасть на прием по живой очереди, но поход к врачу закончился скандалом.

«Талонов нет, приходим по живой очереди — мы первые. Прошел талон на 8:00, следующий талон на 8:30, а время еще 8:10, но нас отказываются принимать и говорят, что вначале примут всех по талонам. Идем к заведующей, которая без маски, и она машет руками так, что приходится уворачиваться от нее, чтобы не прилетело по фейсу, и пытается вырвать телефон. Ау, минздрав! Вы считаете такое допустимым? Собрать кучу детей в коридоре, не принимать без талонов, которых никогда нет, ходить без маски, отбирать телефон?» — недоумевает Екатерина.