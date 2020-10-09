Сибирячка показала министру видео, как почти «прилетело по фейсу» от заведующей поликлиникой

История началась с того, что омичка по имени Екатерина пыталась попасть на прием по живой очереди, но поход к врачу закончился скандалом.
«Талонов нет, приходим по живой очереди — мы первые. Прошел талон на 8:00, следующий талон на 8:30, а время еще 8:10, но нас отказываются принимать и говорят, что вначале примут всех по талонам. Идем к заведующей, которая без маски, и она машет руками так, что приходится уворачиваться от нее, чтобы не прилетело по фейсу, и пытается вырвать телефон. Ау, минздрав! Вы считаете такое допустимым? Собрать кучу детей в коридоре, не принимать без талонов, которых никогда нет, ходить без маски, отбирать телефон?» — недоумевает Екатерина.
После этой ситуации женщина обратилась лично к министру Солдатовой, написав ей сообщение в Instagram.
«Я объяснила ситуацию, спросила, может ли она помочь. На ответ и обратную связь не надеялась, так как она — министр, а мы — простые люди», — поведала Екатерина.
Однако через два часа пришло сообщение от министра со словами, что она готова помочь, а также попросила отправить данные ребенка и номер телефона для связи. Через час пришло еще сообщение — с датой и временем, когда ребенка примут в поликлинике.
Более того, Екатерине позвонили из минздрава и попросили рассказать подробности конфликта в поликлинике, а также сообщить о существующих проблемах в этом медучреждении.
Похожая ситуация произошла накануне в Барнауле: на Первом канале рассказали про женщину, которая не может получить медпомощь в поликлинике. На это сразу же отреагировала местная прокуратура.