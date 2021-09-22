Сибиряк оставил негативный отзыв о вакцинации и угодил под суд

Житель Искитима оставил в соцсетях негативный комментарий о вакцинации. В отношении него было возбуждено административное производство по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан), пишет «Интерфакс».

Однако Искитимский районный суд пришел к выводу, что высказывание в соцсетях — личное субъективное мнение гражданина, которое само по себе не образует состав административного правонарушения.

При этом умысел на распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации при производстве административного расследования доказан не был.

Производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Между тем в Кремле не проводили плановую вакцинацию против ковида, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков добавил, что по поводу ревакцинации сотрудников Кремля «врачи дадут соответствующие рекомендации в каждом конкретном случае».