В Кремле не проводили плановую вакцинацию против ковида

Запланированной вакцинации или ревакцинации от COVID-19 в Кремле не проводилось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что по поводу ревакцинации сотрудников Кремля «врачи дадут соответствующие рекомендации в каждом конкретном случае», пишут РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении.

Позже он заявил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.

О планах перейти на дистант президент заявил на встрече с паралимпийцами 13 сентября. Тогда он пожаловался на высокое число заболевших в его окружении.

Пресс-секретарь государственного лидера Дмитрий Песков при этом утверждал: Владимир Путин выразился об уходе на карантин образно.

В пресс-службе Кремля уверяют, что российский президент полностью здоров. Его результаты теста на ковид отрицательные.