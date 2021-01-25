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Здоровье

Сибиряки впервые в мире сфотографировали британский штамм коронавируса

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые в мире сфотографировал британский штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года.

Британский штамм.
Британский штамм.
rospotrebnadzor.ru

Фото опубликовал Роспотребнадзор, пишет Тайга.инфо.

Снимок вируса под микроскопом получена в рамках изучения свойств этого варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.

Ранее сообщалось, что вирус-мутант из Великобритании может стать самым распространенным в России уже к весне.

«Британка», по мнению врачей, заразнее своих предшественников на 56%. В США, например, уже зарегистрировано много случаев, хотя о существовании нового варианта вируса официально объявили только 14 декабря.

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний также считает, что скоро британский штамм займёт первое место по скорости распространения.

Такой же прогноз эксперты дают и в отношении России.

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