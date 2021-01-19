Британский штамм коронавируса может стать основным в России

Вирус-мутант из Великобритании может стать самым распространенным в России уже к весне, заявила в беседе с РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Британка» заразнее своих предшественников на 56%. В США, например, уже зарегистрировано много случаев, хотя о существовании нового варианта вируса официально объявили только 14 декабря.

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний также считает, что скоро британский штамм займёт первое место по скорости распространения.

Такой же прогноз Баранова дала и для России. Она подчеркнула — если раньше определенные контакты с зараженными COVID-19 можно было считать условно безопасными, то с новым штаммом будет сложнее.

«Допустим, раньше вы могли 15 минут поговорить с зараженным и не заразиться, а при британском штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут», — сказала профессор.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Хотя в России только один подтвержденный случай заражения мутировавшим штаммом, это не значит, что их не может быть больше.

Между тем Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» изучает «британский» штамм коронавируса. Ученые «Вектора» изучают свойства патогена. Штамм был получен еще в конце 2020 года от зараженного, прилетевшего в Россию из Великобритании.

Ранее в рамках Гайдаровского форума руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские ученые выявили около 1,5 тысячи мутаций коронавируса.

Также российские ученые опубликовали препринт с описанием случая пациентки, у которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. Штамм описала группа ученых в научной публикации из четырех российских институтов.