Российские ученые выявили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса

В России обнаружили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса, сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

«Это важная тема, мы ей занимаемся, конечно. На сегодняшний день мы нашли почти 1,5 тысячи мутаций (коронавируса) своих», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Гайдаровского форума.

Попова добавила, что мутация является естественным процессом, пишут «Известия». По ее словам, «вирусы иначе не живут».

На днях российские ученые опубликовали препринт с описанием случая пациентки, у которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. Штамм описала группа ученых в научной публикации из четырех российских институтов.

Российская популяция

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков убежден, что найденный штамм коронавируса относится к такой же группе, что и британский. У них есть общие мутации, но есть и заново полученные. Однако делать выводы о скорости мутирования, распространения, увеличения смертности преждевременно, так как данных по российской популяции пока не хватает.

За день до появления публикации профессор центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России есть свой уникальный штамм коронавируса наподобие британского.

Между тем Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» изучает «британский» штамм коронавируса. Ученые «Вектора» изучают свойства патогена. Штамм был получен еще в конце 2020 года от зараженного, прилетевшего в Россию из Великобритании.

По предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.