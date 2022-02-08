Симптомы и осложнения. Тяжело ли дети переносят омикрон

Дети обычно болеют омикроном легче (чем взрослые. — Прим. ред.), подчеркнула Руженцова РИА Новости.
«Дети переносят коронавирусную инфекцию, вызванную «омикрон"-штаммом, чаще всего в легкой форме», — сказала замдиректора по клинической работе.
Как отметила Татьяна Руженцова, сейчас у детей с омикроном наблюдаются:
- симптомы воспаления верхних дыхательных путей: насморк, першение в горле, кашель;
- повышенная температура;
- выраженная слабость;
- головная боль;
- отсутствие аппетита.
Кроме того, у некоторых маленьких пациентов появляются осиплость голоса, диарея и сыпь.
Тяжело омикрон протекает меньше чем у 1% детей, уточнила Руженцова. При этом госпитализируют 3% пациентов.
«Среди них есть дети в состоянии тяжести и дети с хроническими заболеваниями, требующими дополнительного медицинского наблюдения», — заявила она.
Кстати, Минздрав дал добро на испытание вакцины «КовиВак» на детях.