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Здоровье

Симптомы и осложнения. Тяжело ли дети переносят омикрон

Тяжело ли дети болеют омикроном, рассказала доктор медицинских наук и замдиректора по клинической работе Института имени Габричевского Татьяна Руженцова.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
C00.
1 Легко или тяжело. Как дети переносят омикрон?

Дети обычно болеют омикроном легче (чем взрослые. — Прим. ред.), подчеркнула Руженцова РИА Новости.

«Дети переносят коронавирусную инфекцию, вызванную «омикрон"-штаммом, чаще всего в легкой форме», — сказала замдиректора по клинической работе.

2 Какие симптомы омикрона появляются у детей?

Как отметила Татьяна Руженцова, сейчас у детей с омикроном наблюдаются:

  • симптомы воспаления верхних дыхательных путей: насморк, першение в горле, кашель;
  • повышенная температура;
Дети. Коронавирус.
Дети. Коронавирус.
CC0
  • выраженная слабость;
  • головная боль;
  • отсутствие аппетита.

Кроме того, у некоторых маленьких пациентов появляются осиплость голоса, диарея и сыпь.

3 А много детей болеют омикроном в тяжелой форме?

Тяжело омикрон протекает меньше чем у 1% детей, уточнила Руженцова. При этом госпитализируют 3% пациентов.

«Среди них есть дети в состоянии тяжести и дети с хроническими заболеваниями, требующими дополнительного медицинского наблюдения», — заявила она.

Кстати, Минздрав дал добро на испытание вакцины «КовиВак» на детях.

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