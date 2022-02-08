Симптомы и осложнения. Тяжело ли дети переносят омикрон

3 А много детей болеют омикроном в тяжелой форме?

Тяжело омикрон протекает меньше чем у 1% детей, уточнила Руженцова. При этом госпитализируют 3% пациентов.

«Среди них есть дети в состоянии тяжести и дети с хроническими заболеваниями, требующими дополнительного медицинского наблюдения», — заявила она.