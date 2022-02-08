Минздрав дал добро на испытания вакцины «КовиВак» на детях

Минздрав России разрешил проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей, пишет РБК со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.

Целью клинических испытаний станет оценка переносимости, безопасности и иммуногенности препарата.

В исследованиях примут участие 1050 пациентов в четырех медучреждениях — по одному в Перми, Самаре, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

«После завершения клинических испытаний надеемся, что уже в текущем году получим разрешение на применение нашей вакцины для профилактики коронавирусной инфекции среди детей», — сообщил ТАСС генеральный директор центра им. М. П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

Производство «КовиВака» приостанавливалось осенью 2021 года из-за того, что Центр закрыл на модернизацию площадку, где производился препарат, отмечал «Коммерсант».

Ранее вакцина «Спутник V» прошла все этапы исследований.