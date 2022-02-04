Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию в России, пишет ТАСС .

«Вакцина „Спутник V“ — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований», — сказал Мурашко.

Сначала «Спутник V» был зарегистрирован «на условиях» после проведения первой-второй фазы клинических исследований, сообщает РИА «Новости».

Засекречена

На днях стало известно о том, что зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Алексей Куринный подал обращение в Генпрокуратуру РФ о незаконности сокрытия общественно значимой информации Минздравом России, связанной со здоровьем и жизнью граждан.

Куринный направил в медицинское ведомство запрос о предоставлении результатов клинических исследований вакцины «Спутник V», пишет «Коммерсантъ».

Минздрав отказал, объяснив, что эти результаты «являются конфиденциальными и содержат информацию, составляющую коммерческую тайну».

В министерстве добавили, что законом не допускается использование в коммерческих целях информации о результатах доклинических и клинических исследований без согласия производителя в течение 6 лет с даты государственной регистрации.

ВОЗ и ныне там

Между тем вакцина «Спутник V» до сих пор не прошла регистрацию во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Несмотря на все ее положительные характеристики, о которых говорят представители центра Гамалеи, другие авторитетные представители Минздрава.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила в эфире телеканала «Россия-24», что процесс регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» может завершиться в скором времени.

По словам Вуйнович, ВОЗ получила необходимые документы для регистрации «Спутника V» 30 декабря 2021 года, пишет Lenta.ru.

Вуйнович отметила, что настроена «очень оптимистично», а процесс регистрации идет «очень хорошо» и может закончиться скоро.

О вакцине

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, напоминает 360tv.ru. Препарат создали в Центре имени Н. Ф. Гамалеи на основе платформы вектора аденовируса человека.

Вакцина одобрена в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. Ее назвали в честь первого советского космического спутника.

Разработчики вакцины получили государственную премию.