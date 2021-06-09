10 июня
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Здоровье

Разработчики российской вакцины от ковида получили государственную премию

Создавшие вакцину от коронавируса «Спутник V» ученые получили Государственную премию 2020 года за выдающиеся достижения в области научных исследований.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

«Их имена уже широко известны публике — это Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич», — сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Он отметил — их успех при создании «Спутника V» не был случайностью, поскольку у России уже был задел в виде созданной учеными платформы для разработки других вакцин, в том числе от лихорадки Эбола, отмечает ТАСС.

Вакцина «Спутник V» была создана учеными из Центра имени А. Гамалеи в 2020 году. Она стала не только первой вакциной от коронавируса в России, но и в мире, пишет bfm.ru.

Государственная премия является главной российской премией, ее размер составляет 10 млн рублей. Лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

Ревакцинация

Между тем не исключено, что людям, привитым от ковида вакциной «Спутник V», через какое-то время понадобится ревакцинация уже другим препаратом, заявил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

Одобрение ВОЗ

Эксперт также сделал прогноз, что ВОЗ одобрит «Спутник V» через пару месяцев.

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