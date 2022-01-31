Засекреченная вакцина «Спутник V», центр Гамалеи и при чем тут Минобороны. Подробности

На днях стало известно о том, что зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Алексей Куринный подал обращение в Генпрокуратуру РФ о незаконности сокрытия общественно значимой информации Минздравом России, связанной со здоровьем и жизнью граждан.

Куринный направил в медицинское ведомство запрос о предоставлении результатов клинических исследований вакцины «Спутник V», пишет «Коммерсантъ».

Минздрав отказал, объяснив, что эти результаты «являются конфиденциальными и содержат информацию, составляющую коммерческую тайну».

«Документы и данные, входящие в состав регистрационного досье, содержат конфиденциальную информацию, относящуюся к коммерческой тайне, в связи с чем не могут быть предоставлены третьим лицам без согласия разработчика», — указано в ответе Минздрава.

В министерстве добавили, что законом не допускается использование в коммерческих целях информации о результатах доклинических и клинических исследований без согласия производителя в течение 6 лет с даты государственной регистрации.

Пресса

В ведомстве указали, что результаты клинических исследований «Спутника V» опубликованы в отечественной и зарубежной научной прессе, в том числе в авторитетном журнале The Lancet.

Вакцинация. Спутник V. zdravalt.ru

В феврале 2021 года в упомянутом издании были опубликованы промежуточные итоги третьей фазы клинических испытаний препарата.

Статистика и запросы депутатов

«Более того, текущую статистику, связанную с эффективностью и безопасностью вакцины, тоже не публикуют. Это практика многих стран, в том числе тех, которые используют нашу вакцину, например, Венгрии и Аргентины. Российские власти делать этого почему-то категорически не хотят», — указывает парламентарий.

Кроме того, депутат Госдумы Владимир Плякин направил запрос в Минздрав о количестве заболевших и умерших от коронавируса среди вакцинированных граждан.

«Публикация сведений о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID-19, нецелесообразна, поскольку такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией и могут вызвать негативное отношение к вакцинации», — сообщили в ведомстве.

Разработчик

Разработчиком первой в мире вакцины против коронавируса «Спутник V» является Центр имени Гамалеи, подведомственный медицинскому ведомству.

Между тем еще в июне 2020 года директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО России (цитата по РИА Новости).

«Я благодарен Минобороны России, руководству и сотрудникам 48 ЦНИИ за очень плодотворную и качественную работу. Тесное и эффективное научное сотрудничество Института имени Гамалеи с военным ведомством ведется с 30-х годов прошлого века. Высокий уровень взаимодействия позволяет в ограниченные сроки добиваться нужного результата. Все результаты, получаемые в совместных исследованиях с учреждениями военного ведомства, всегда отличаются четкостью и ясностью. Ни разу за всю историю взаимодействия не приходилось что-то проверять или переделывать. Как в случае вакцины против Эболы, так и в разработке новой вакцины против COViD-19», — приводятся слова Гинцбурга.

Именно тогда Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи приступили к клиническим испытаниям российской комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19. Разрешение на проведение клинических испытаний на базе госпиталя имени Бурденко было выдано Минздравом.

Регистрация ВОЗ

Вакцина «Спутник V» до сих пор не прошла регистрацию во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Несмотря на все ее положительные характеристики, о которых говорят представители центра Гамалеи, другие авторитетные представители Минздрава.

Так, в прошлом году ВОЗ выявила нарушения на производстве вакцины Спутник на заводе «Фармстандарт-УфаВИТА» в Уфе.

Проверка ВОЗ проводилась в связи с заявкой производителя «Спутника V» на экстренную регистрацию вакцины.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

В апреле ВОЗ сообщала, что будет проводить инспекцию вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Замечания команды предварительной квалификации ВОЗ по поводу производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на площадке «Фармстандарт-УфаВИТА» приняты во внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, нарушения уже устранены.

«Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы. Насколько нам известно, они уже приняты во внимание и все, что нужно было исправить, уже исправлено», — сказал Песков во время пресс-колла.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. kremlin.ru

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис рассказала RT, что организация до сих пор проверяет техническое досье на российскую вакцину от коронавируса «Cпутник V». Маргарет Харрис заявила, что ВОЗ ожидает больше данных из России по поводу вакцины.

Разработчики вакцины получили государственную премию.

А пока эту прививку называют покрытой тайной.