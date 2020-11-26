Симптомы коронавируса у детей назвали медики: кашель, диарея, сыпь и не только

У некоторых несовершеннолетних пациентов с COVID-19 встречаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций.
«Проблемы с желудочно-кишечным трактом встречаются у двух процентов заболевших детей», — уточнил Горелов.
Потеря обоняния не столько характерный симптом, поскольку у детей раннего возраста сложно это выявить — они не могут сами это объяснить.
Американский медицинский регулятор CDC сообщил, что при коронавирусе у несовершеннолетних возникает редкое и тяжелое осложнение — Детский системный воспалительный синдром, или Кавасаки.
Этот синдром может вызвать жар, сыпь, боли в животе и рвоту. Среди возможных симптомов также назвали раздражительность, вялость, диарею, конъюнктивит, увеличенные лимфоузлы на шее, потрескавшиеся губы, красный язык, опухшие руки и ступни.
Накануне алтайский оперштаб обсудил новые ковидные ограничения и порядок выдачи бесплатных лекарств.