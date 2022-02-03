Симптомы омикрона. Как они могут проявиться после контакта с больным

Першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле — все эти симптомы могут проявиться через 2 дня после контакта с зараженным омикроном. Такой вывод, пишет газета Express, сделали врачи из США, Великобритании и ЮАР.
Кроме того, у заболевшего может наблюдаться головная боль.
Да. Медики подчеркнули, что иногда признаки COVID-19 возникают позже. Так, между заражением и проявлением симптомов может пройти до 14 дней.
Тем, у кого наблюдаются перечисленные симптомы омикрона, врачи рекомендуют сделать тест на коронавирус и уйти на 10-дневную самоизоляцию.
Омикрон — новый штамм ковида — обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Он также распространяется в Европе и России.
Да. Ранее об этом заявили исследователи Имперского колледжа в Лондоне. Их опыты показали: по сравнению с дельтой риск повторного заражения омикроном выше в 5,4 раза.