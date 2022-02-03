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Здоровье

Симптомы омикрона. Как они могут проявиться после контакта с больным

Ученые назвали симптомы омикрона, которые могут проявиться через два дня после контакта с зараженным. Как распознать заболевание на ранних сроках — в нашем разборе.

Головная боль. Усталость
Головная боль. Усталость
СС0
1
Какие симптомы омикрона проявляются через пару дней?

Першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле — все эти симптомы могут проявиться через 2 дня после контакта с зараженным омикроном. Такой вывод, пишет газета Express, сделали врачи из США, Великобритании и ЮАР.

Кроме того, у заболевшего может наблюдаться головная боль.

2
Симптомы ковида могут проявиться позже?

Да. Медики подчеркнули, что иногда признаки COVID-19 возникают позже. Так, между заражением и проявлением симптомов может пройти до 14 дней.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0
3
Что делать, если заметил симптомы омикрона?

Тем, у кого наблюдаются перечисленные симптомы омикрона, врачи рекомендуют сделать тест на коронавирус и уйти на 10-дневную самоизоляцию.

4
Откуда взялся омикрон?

Омикрон — новый штамм ковида — обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Он также распространяется в Европе и России.

5
А омикроном можно заразиться несколько раз?
Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0

Да. Ранее об этом заявили исследователи Имперского колледжа в Лондоне. Их опыты показали: по сравнению с дельтой риск повторного заражения омикроном выше в 5,4 раза.

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