Симптомы омикрона. Как они могут проявиться после контакта с больным

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Какие симптомы омикрона проявляются через пару дней?

Першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле — все эти симптомы могут проявиться через 2 дня после контакта с зараженным омикроном. Такой вывод, пишет газета Express, сделали врачи из США, Великобритании и ЮАР.

Кроме того, у заболевшего может наблюдаться головная боль.