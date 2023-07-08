8 июля
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Здоровье

Сыну Ефремова удалили часть костей таза после падения с третьего этажа

Николаю Ефремову удалили часть костей таза, которые уже не получится восстановить после того, как актер выпал с третьего этажа, сообщает Mash.

Николай Ефремов
Николай Ефремов
Кадр из фильма "Тетушки"

Всего молодому человеку сделали пять операций. Состояние все еще тяжелое, и хотя актер в сознании, он не ориентируется в пространстве.

Врачи наложили Ефремову-младшему аппараты для фиксации тела. А также удалили и срастили несколько костей таза.

Основной диагноз - кататравма. Это собирательное название повреждений после падения с большой высоты.

Помимо этого, у актера закрытая травма головного мозга, грудной клетки, сотрясение, ушиб лёгких, а также переломы костей таза, бедра и локтя.

Николай Ефремов
Николай Ефремов
Кадр из фильма "Агентство "Справедливость"

Что произошло?

Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры с третьего этажа в начале июня.

Сам актер объяснил падение случайностью. Он добавил, что в тот день ждал возвращения жены с дочерью и делал уборку

3 июля актера сняли с аппарата ИВЛ.

Источники сообщают, что после падения у Николая не было признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее врачи опасались, что сын Михаила Ефремова может остаться инвалидом.

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