Сыну Ефремова удалили часть костей таза после падения с третьего этажа

Всего молодому человеку сделали пять операций. Состояние все еще тяжелое, и хотя актер в сознании, он не ориентируется в пространстве.
Врачи наложили Ефремову-младшему аппараты для фиксации тела. А также удалили и срастили несколько костей таза.
Основной диагноз - кататравма. Это собирательное название повреждений после падения с большой высоты.
Помимо этого, у актера закрытая травма головного мозга, грудной клетки, сотрясение, ушиб лёгких, а также переломы костей таза, бедра и локтя.
Что произошло?
Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры с третьего этажа в начале июня.
Сам актер объяснил падение случайностью. Он добавил, что в тот день ждал возвращения жены с дочерью и делал уборку
3 июля актера сняли с аппарата ИВЛ.
Источники сообщают, что после падения у Николая не было признаков алкогольного или наркотического опьянения.
Ранее врачи опасались, что сын Михаила Ефремова может остаться инвалидом.