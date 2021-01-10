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Здоровье

«Скандинавская методика». Врач рассказал, как укрепить иммунитет по-новому

Российский врач-отоларинголог Владимир Зайцев считает, что для укрепления иммунитета необходимо закаливать горло, особенно — в пандемию. О необычной методике эксперт рассказал в интервью радио Sputnik В.

Зима.
Зима.
unsplash.com

Как объяснил врач, вирусы и бактерии в наш организм попадают через верхние дыхательные пути. В глотке они должны миновать лимфоэпителиальное кольцо, которое образуют небные миндалины, аденоиды, язычная миндалина и трубные валики. Если иммунитет «крепкий», дальше этого кольца инфекция не зайдет.

Владимир Зайцев советует закалять горло с помощью «скандинавской методики».

«Берем на выбор сок манго, апельсиновый, лимонный или сок грейпфрута. Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем. В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань», — рассказал Зайцев.

Процедуру врач рекомендует повторять до двух раз в день, однако льдинка должна быть не более 5 сантиметров в диаметре. Эксперт отметил, что эта методика закаливания не подходит тем, кто страдает субатрофией и атрофией задней стенки глотки, а также при воспалениях верхних дыхательных путей и при инфекционных заболеваниях.

Для закаливания горла врач также посоветовал совершать зимние прогулки, дышать холодным воздухом и носом, и ртом.

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