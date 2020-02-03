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Здоровье

Скворцова назвала свои основные успехи на посту главы Минздрава

Вероника Скворцова назвала своими главными успехами на посту министра здравоохранения России снижение уровня потребления алкоголя и табакокурения. Об этом она сообщила в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», пишут РИА Новости.

Вероника Скворцова и Сергей Меняйло.
Вероника Скворцова и Сергей Меняйло.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Мы смогли практически в два раза снизить потребление алкоголя и почти на треть (произошло) снижение табакокурения», — заявила экс-министр.

Кроме того, Скворцова сообщила о том, чего сделать не удалось. «Не удалось сделать то, на что не было ресурсов», — отметила она.

Напомним, Вероника Скворцова занимала пост министра здравоохранения России с мая 2012 года по январь 2020. Сейчас она является руководителем Росздравнадзора.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова, сохранившая пост в новом правительстве, признала неэффективность реформы здравоохранения.

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