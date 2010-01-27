Татьяна Голикова признала неэффективность реформы здравоохранения

«Никогда не скрывала своего отношения к оптимизации. Считаю, что было допущено много ошибок при ее проведении в регионах», — заявила Голикова в программе «Москва. Кремль. Путин».
В конце года вице-премьер поспорила с главой Минздрава Вероникой Скворцовой. По мнению Голиковой, реформа прошла «ужасно», снизилось качество медуслуг и их доступность, писал «Коммерсантъ».
Сами врачи считают, что реформу провели не до конца. Профессор, доктор медицинских наук Андрей Королев сетует на «отсутствие страховой медицины» и на то, что «у людей, которые приближены к власти, существует некое мифическое здравоохранение в голове, где все коридоры выстланы красными ковровыми дорожками», пишет bfm.ru.
Татьяна Голикова признается не в своих ошибках, а в ошибках предшественников, и извиняется в целом за государство, считает эксперт.
Константин Симонов,
генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности:
У Голиковой другого пути не было. Это не признание ее собственных ошибок, а признание ошибок государства в целом за последнее время. Потому что Голикова официально социалкой занимается почти два года. Конечно, за два года вряд ли она готова брать ответственность за все то, что наворотило наше государство в медицине за последние годы. При этом общий сюжет Путин и его окружение понимают прекрасно, что именно социалка вызвала колоссальный социальный кризис и кризис доверия к власти.
По мнению эксперта, «<…> сейчас тренд такой, что государство начинает извиняться. Что касается, почему Голикова осталась: по большому счету у государства никаких оригинальных идей на тему социалки, включая медицину, просто нет. То есть вся эта ставка настолько спешная, что ожидать, что у государства в секретном сейфе есть какой-то план Б, просто не приходится».
Ранее вице-премьер рассказала о «фишке» России.
«В России всегда была большая патриархальная такая семья, семья, в которой было много детей, и это было большим счастьем. И, в общем, мне кажется, что для России это вот такая, если можно сказать, фишка, если есть семья, в которой все-таки два-три ребенка», — сказала Голикова в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).