Следком заинтересовался массовыми обмороками детей в Сибири

Следователи уже направили запросы в администрацию и в адрес уполномоченного по правам ребенка, чтобы получить документальные подтверждения инцидентов. Сейчас выясняется, поступали ли сигналы о детских обмороках в «скорую помощь», а также в каких школах сельских районов были зафиксированы такие случаи. Кроме того, в ближайшее время запланирован опрос Дмитрия Кислицина.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее детский омбудсмен Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил, что в школах Кемеровской области участились случаи падения детей в голодные обмороки. «Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. У родителей нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды», — отмечал защитник детей. Для решения вопроса он обратился за помощью в оплате расходов детей к коммерческим предприятиям, которые взяли шефство над 11 школьниками.