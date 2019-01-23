В Кузбассе школьники падают в голодные обмороки

По словам регионального уполномоченного, «участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться». Школьные учителя поделились с ним информацией о социальном расслоении среди школьников, пишет ИА FlashSiberia.

«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. У родителей нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды», — отметил защитник детей.

Случаи не единичные, «покатился целый ком» в сельских школах, отметил омбудсмен, пишет ura.ru. Для решения вопроса защитник прав детей обратился за помощью в оплате расходов детей к коммерческим предприятиям, которые взяли шефство над 11 школьниками.

В школах Барнаула с нового года стоимость питания в среднем увеличилась на 5 рублей. Теперь в различных учреждениях обеды стоят от 55 до 72 рублей.