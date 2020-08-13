Слишком тугие косички первоклассниц признали опасными

Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала в интервью радио Sputnik о самой распространенной среди маленьких школьниц прическе.

Нагайцева отметила, что школьные требования к прическам девочек — волосы не должны закрывать лицо и глаза — могут нанести вред здоровью ребенка.

Дело в том, что многие мамы любят заплетать слишком тугие косички, а некоторые и вовсе делают это заранее, чтобы сократить время сборов ребенка в школу утром.

«Волосы растут группами из волосяных фолликул, постоянное стягивание, натяжение приводит к травме, фолликул уходит в фазу покоя и может произойти его атрофия. Вследствие длительного натяжения может возникнуть так называемая тракционная алопеция. Постоянное натяжение приводит к поредению волос на определенных участках головы», — пояснила медик.

Мать и ребенок СС0

Нагайцева отметила, что в основном страдают височные зоны и фронтально лобно-теменная зона — волосы попросту выпадают и получается «лысая девочка».

Чаще всего такой формой алопеции страдают девочки, которые занимаются танцами, спортивной гимнастикой, плаванием, балетом, музыкой — где требуются тугие хвосты и пучки, и делают их каждый день на протяжении многих лет.

Примечательно, что данная форма алопеции не лечится терапевтическим путем.

«Есть только один способ восстановления — хирургическая трансплантация волос. Процедура достаточно дорогостоящая, есть определенные ограничения, и самое главное — даже после пересадки волос, если продолжать делать подобные прически, процесс возобновится», — добавила медик.

Женщина с косой. СС0

Обезопасить ребенка от потери волос можно простым способом: после школы волосы обязательно распустите или соберите в легкий хвост.

На ночь желательно волосы распустить, а если они слишком длинные, то можно заплести их в свободную косу — это оптимальный вариант.

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