Смертельная лихорадка охватила популярную у россиян страну

Это произошло на Шри-Ланке, сообщает Telegram-канал Mash. Отдыхающая не выжила. Теперь ее родственники занимаются вопросом переправки тела в Россию.

Другие российские туристы тоже массово жалуются на распространение вируса. В настоящий момент зафиксированы десятки случаев инфицирования, указывает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что опасные комары в туристической стране покусали россиян и испортили им отдых. Россияне пожаловались на комаров, которые принесли лихорадку денге на Пхукет.

Туристка рассказала, как вместе с мамой жила в резорте на Чалонге в домиках вокруг бассейна, утопающих в зелени. Как оказалось, они были не одни. Вместе с ними — рой комаров.

66 летняя мама женщины почти месяц пролежала после заражения. Страшно похудела.

Справка

Лихорадка денге — острое трансмиссивное вирусное заболевание. Протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. При некоторых вариантах лихорадки денге развивается геморрагический синдром.

Самое важное - в нашем Telegram-канале