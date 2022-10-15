Смертельный храп. Врач рассказал из-за чего люди чаще всего не просыпаются никогда

Храп с остановкой дыхания — одна из самых главных причин смерти во сне, заявила врач-отоларинголог Ольга Мальенко. Об этом сообщает агентство ura.ru .

Также она рассказала о том, как наиболее легкие «формы храпа» влияют на организм человека.

«Если это осложненный храп, то при самой легкой степени идет риск артериальной гипертензии, повышения артериального давления, повышения внутричерепного давления. Человек не высыпается и начинается дневная сонливость, снижается работоспособность и качество жизни», — рассказал врач.

Как отметила Мальченко, храп — симптом другого заболевания.