Смертельный храп. Врач рассказал из-за чего люди чаще всего не просыпаются никогда

Также она рассказала о том, как наиболее легкие «формы храпа» влияют на организм человека.
«Если это осложненный храп, то при самой легкой степени идет риск артериальной гипертензии, повышения артериального давления, повышения внутричерепного давления. Человек не высыпается и начинается дневная сонливость, снижается работоспособность и качество жизни», — рассказал врач.
Как отметила Мальченко, храп — симптом другого заболевания.
«Это могут быть заболевания в полости носа, полипы, кисты, искривление перегородки. Может быть, при нормальном носовом дыхании проблемы с небом. Например, хронический тонзиллит, когда большие миндалины. Могут быть аденоиды, которые в детстве не ушли. Также, это может быть проблема избыточного веса», — добавил врач.