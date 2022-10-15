15 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Смертельный храп. Врач рассказал из-за чего люди чаще всего не просыпаются никогда

Храп с остановкой дыхания — одна из самых главных причин смерти во сне, заявила врач-отоларинголог Ольга Мальенко. Об этом сообщает агентство ura.ru.

Отдых. Сон
Отдых. Сон
СС0

Также она рассказала о том, как наиболее легкие «формы храпа» влияют на организм человека.

«Если это осложненный храп, то при самой легкой степени идет риск артериальной гипертензии, повышения артериального давления, повышения внутричерепного давления. Человек не высыпается и начинается дневная сонливость, снижается работоспособность и качество жизни», — рассказал врач.

Как отметила Мальченко, храп — симптом другого заболевания.

«Это могут быть заболевания в полости носа, полипы, кисты, искривление перегородки. Может быть, при нормальном носовом дыхании проблемы с небом. Например, хронический тонзиллит, когда большие миндалины. Могут быть аденоиды, которые в детстве не ушли. Также, это может быть проблема избыточного веса», — добавил врач.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость