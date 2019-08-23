Смертельно опасные тропические болезни угрожают россиянам

Эпидемиологи выявили широкое распространение насекомых — переносчиков вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки в Крыму и вдоль Черноморского побережья.

Укус хотя бы одного туриста таким насекомым грозит распространением смертоносной эпидемии во всем регионе.

Специалисты Роспотребнадзора уже сообщили о 7 заболевших лихорадкой Западного Нила в Краснодарском коае.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев пояснил, что найденные виды комаров переместились в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления, пишут «Известия».

В дальнейшем с ростом средних температур опасные насекомые могут распространиться по всей Центральной России.

Накануне высоко туристического сезона летом, Ростуризм и другие ведомства предупреждали россиян об опасных вспышках различных заболеваний в Таиланде, Греции.

Ростуризм, в частности, сообщил, что в Таиланде более чем в два раза превышены показатели по заболеваемости лихорадкой Денге за последние пять лет. С начала года в стране заболели около 30 тысяч человек, из них более 40 умерли, сообщало АГН «Москва».

В апреле 2018 года барнаулец, заразившийся лихорадкой денге, скончался в Таиланде.