В Таиланде мощная вспышка опасного заболевания, предупреждает Ростуризм

С начала года в стране заболели около 30 тысяч человек, из них более 40 умерли, сообщает АГН «Москва».
Основными переносчиками лихорадки являются комары. В целях профилактики необходимо, в частности, носить одежду, закрывающую части тела, использовать отпугивающие насекомых средства.
Для защиты от комариных укусов необходимо максимально закрывать тело одеждой, применять репелленты для отпугивания насекомых, а в помещениях — закрывать окна и двери специальными сетками, пишет polit.ru.
«По возвращении из страны пребывания в случае ухудшения состояния здоровья, следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия. Ростуризм просит учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок», — говорится в сообщении ведомства.
Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, сопровождающееся повышением температуры, болью в мышцах, сыпью и тошнотой.
В апреле прошлого года от лихорадки Денге умер житель Барнаула, находящийся на отдыхе в Таиланде.