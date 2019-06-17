В Таиланде мощная вспышка опасного заболевания, предупреждает Ростуризм

Ростуризм сообщил, что в Таиланде более чем в два раза превышены показатели по заболеваемости лихорадкой Денге за последние пять лет. Ведомство предупредило российских туристов об опасности этого заболевания.

С начала года в стране заболели около 30 тысяч человек, из них более 40 умерли, сообщает АГН «Москва».

Основными переносчиками лихорадки являются комары. В целях профилактики необходимо, в частности, носить одежду, закрывающую части тела, использовать отпугивающие насекомых средства.

Для защиты от комариных укусов необходимо максимально закрывать тело одеждой, применять репелленты для отпугивания насекомых, а в помещениях — закрывать окна и двери специальными сетками, пишет polit.ru.

«По возвращении из страны пребывания в случае ухудшения состояния здоровья, следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия. Ростуризм просит учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок», — говорится в сообщении ведомства.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, сопровождающееся повышением температуры, болью в мышцах, сыпью и тошнотой.

В апреле прошлого года от лихорадки Денге умер житель Барнаула, находящийся на отдыхе в Таиланде.