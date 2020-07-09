Смертоносный COVID-19 может повредить головной мозг, предупредили эксперты

Исследователи предупредили — коронавирус может повредить головной мозг и привести к тяжелым неврологическим осложнениям, включая психоз и бред, сообщает CNN.

В исследовании описаны 43 случая пациентов с COVID-19, которые перенесли временную дисфункцию мозга, инсульт или другие серьезные поражения мозга.

«Это похоже на вспышку летаргического энцефалита в 1920-х и 1930-х годах прошлого века после пандемии гриппа 1918 года, но точно невозможно утверждать», — сказал Майкл Занди из Калифорнийского университета неврологии, который был соруководителем исследования.

«И если через год у нас будет 10 млн выздоровевших людей, и у этих людей будет когнитивный дефицит, то это повлияет на их способность работать и их способности заниматься повседневной деятельностью», — сказал Адриан Оуэн, нейробиолог из Западного университета в Канаде, пишет bfm.ru.

Без вакцины

Есть вероятность, что иммунитет у переболевших COVID-19 позволит пандемии угаснуть до того, как начнет активно использоваться антикоронавирусная вакцина, заявил замдиректора по науке отдела вакцин американского госагентства Food and Drug Administration (FDA) Константин Чумаков.

Пока ученым не удается точно измерить степень защищенности людей, поскольку у переболевших без выраженных симптомов часто уровень антител невысокий, «а у некоторых его нет вообще», отметил вирусолог.

Тем не менее, по словам эксперта, последние данные показывают, что иммунитет все же образуется: можно измерить не уровень антител, а другой показатель — ответ клеточного иммунитета.