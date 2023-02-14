14 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

СМИ: Костомарову ампутировали обе кисти рук

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе кисти рук, так как некроз добрался и до них. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Врачи, операция.
Врачи, операция.
zdrav.tomsk.ru

Источник в медицинских кругах сообщил «Комсомольской правде», что кисти рук Костомарова не удалось спасти. Некроз погубил сначала стопы спортсмена, а затем добрался до рук. Чтобы спасти чемпиона, врачам пришлось их ампутировать.

Официального подтверждения этой операции нет. Оксана Домнина заявила, что Костомаров, когда поправится, сам расскажет о своем здоровье.

Меньше недели назад, 7 февраля Костомарову ампутировали обе стопы.

46-летнего cпортcмена привезли в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость