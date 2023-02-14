СМИ: Костомарову ампутировали обе кисти рук

Источник в медицинских кругах сообщил «Комсомольской правде», что кисти рук Костомарова не удалось спасти. Некроз погубил сначала стопы спортсмена, а затем добрался до рук. Чтобы спасти чемпиона, врачам пришлось их ампутировать.
Официального подтверждения этой операции нет. Оксана Домнина заявила, что Костомаров, когда поправится, сам расскажет о своем здоровье.
Меньше недели назад, 7 февраля Костомарову ампутировали обе стопы.
46-летнего cпортcмена привезли в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.