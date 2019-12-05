СМИ: Росгвардия закупает лекарства с вызывающим у мужчин бесплодие веществом

Росгвардия с 2017 по 2019 годы приобрела около 56 тысяч упаковок противовирусного препарата «Кагоцел», основным действующим веществом которого является сополимер госсипола, вызывающего бесплодие у мужчин. На этот факт обратило внимание издание Daily Storm. Информация опубликована на сайте госзакупок, пишет Lenta.ru.

В целом, российские федеральные органы — в частности, Росгвардия, МВД, Минобороны и ФСБ — за последние три года закупили примерно 117 тысяч упаковок препарата.

Споры о безопасности «Кагоцела» идут давно. Это противовирусный отечественный препарат. С 2010 года он входит в «Перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Это значит, что лекарство автоматически попадает в госзакупки и поступает во все российские стационары и аптеки, уточняет Lenta.ru.

В своем составе «Кагоцел» содержит госсипол. Это вещество, получаемое из семян хлопчатника и обладающее токсическим действием. Госсипол влияет на репродуктивную функцию, оказывая контрацептивный эффект.

Молекулы «Кагоцела» состоят из двух частей: карбоксиметилцеллюлозы и госсипола. Производители отмечают, что госсипол находится в препарате в связанной форме, как часть молекулы, а не как свободное вещество. И в этом случае его потенциальная опасность не имеет значения.

Противники препарата утверждают, что у «Кагоцела» нет данных о проведенных клинических исследованиях. Многие медики считают результаты испытаний на мышах недостаточным доказательством безопасности препарата.