СМИ: Росгвардия закупает лекарства с вызывающим у мужчин бесплодие веществом

В целом, российские федеральные органы — в частности, Росгвардия, МВД, Минобороны и ФСБ — за последние три года закупили примерно 117 тысяч упаковок препарата.
Споры о безопасности «Кагоцела» идут давно. Это противовирусный отечественный препарат. С 2010 года он входит в «Перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Это значит, что лекарство автоматически попадает в госзакупки и поступает во все российские стационары и аптеки, уточняет Lenta.ru.
В своем составе «Кагоцел» содержит госсипол. Это вещество, получаемое из семян хлопчатника и обладающее токсическим действием. Госсипол влияет на репродуктивную функцию, оказывая контрацептивный эффект.
Молекулы «Кагоцела» состоят из двух частей: карбоксиметилцеллюлозы и госсипола. Производители отмечают, что госсипол находится в препарате в связанной форме, как часть молекулы, а не как свободное вещество. И в этом случае его потенциальная опасность не имеет значения.
Противники препарата утверждают, что у «Кагоцела» нет данных о проведенных клинических исследованиях. Многие медики считают результаты испытаний на мышах недостаточным доказательством безопасности препарата.