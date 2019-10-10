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Здоровье

Удар по демографии или фейк: правда ли, что Кагоцел содержит госсипол и вызывает бесплодие

Между Российской академией наук и Минздравом разгорелся скандал. Эксперты РАН усомнились в безопасности нескольких лекарств, пишет Lenta.ru. В сети пользователи обсуждают препарат Кагоцел, которому приписывают страшный побочный эффект — бесплодие. Разбираемся, правда ли это.

Лекарства.
Лекарства.
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Кагоцел — противовирусный отечественный препарат. С 2010 года он входит в «Перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Это значит, что лекарство автоматически попадает в госзакупки и поступает во все российские стационары и аптеки, уточняет Lenta.ru.

В своем составе Кагоцел содержит госсипол. Это вещество, получаемое из семян хлопчатника и обладающее токсическим действием. Госсипол влияет на репродуктивную функцию, оказывая контрацептивный эффект, пишет wiki со ссылкой на научные статьи.

Молекулы Кагоцела состоят из двух частей: карбоксиметилцеллюлозы и госсипола. Производители отмечают, что госсипол находится в препарате в связанной форме, как часть молекулы, а не как свободное вещество. И в этом случае его потенциальная опасность не имеет значения.

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

«…"Свободного» госсипола в препарате столько же, сколько свободного хлора в поваренной соли, то есть нет вообще (хоть и выражается ее состав формулой NaCl)", — объясняет rg.ru.

Противники препарата утверждают, что у Кагоцела нет данных о проведенных клинических исследованиях. Многие медики считают результаты испытаний на мышах недостаточным доказательством безопасности препарата.

Летом 2018 года в России разгорелся скандал вокруг задержания москвички Елены Боголюбовой за контрабанду запрещенных веществ. Женщина заказала в интернете для неизлечимо больного сына назначенное врачами лекарство от судорог «Фризиум».

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