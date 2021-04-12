СМИ: Россия лидирует по избыточной смертности в пандемию

Редакция The New York Times сравнила избыточную смертность во время пандемии в 16 государствах: европейских, США и России.

Данные брались более чем за полгода — с марта-апреля до декабря 2020 года, пишет «Дождь».

В «в реальном выражении», то есть с учетом демографических показателей, лидером по избыточной смертности за год стали США, население которых больше российского.

«Пандемия убила примерно одного из 400 человек в РФ по сравнению с одним из 600 в США», — сказано в статье.

Однако если не принимать в расчет демографию, хуже всего дело обстоит в России. Там избыточная смертность превысила норму на 28%. Иначе говоря, избыточными признаются 362, 3 тыс. смертей.

В топ-3 вошли Испания, где этом показатель вырос на 23% от нормы, и Италия с 19%.

США, как и Британия, оказались в этом списке четвертыми, в обеих странах рост на 17%.

В Польше избыток смертей на 16%, Чехии — на 15%, Швейцарии — на 13%, пишет «Росбалт». Одинаковый показатель в 12% продемонстрировали Австрия, Франция, Португалия, Швеция и Нидерланды. Боьлше всех «повезло» Германии, где нашли всего 3% избыточных летальных случаев.

Росстат сообщал, что в РФ в прошлом году признаны избыточными смерти 358 тыс. человек.

Между тем Алтайский край показал самый большой прирост смертности среди регионов Сибири.

Прирост уровня смертности в Алтайском крае оказался самым высоким в Сибирском федеральном округе в феврале (данных за март еще нет).