СМИ: российская политическая и бизнес-элита имела доступ к вакцине от COVID-19 еще весной

У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра имени Гамалеи, выяснило агентство Bloomberg.

В процесс вакцинации были вовлечены сотни россиян, рассказали источники агентства. Указывается, что доступ был, в частности, у алюминиевой компании «Русал» и химического холдинга «Фосагро».

Один из топ-менеджеров заявил, что прививался от COVID-19, чтобы продолжать работать и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента утверждали, что после применения вакцины у них была температура и мышечные боли.

Но далеко не вся элита согласилась делать прививку. Отказ объясняли тем, что безопасность вакцины не была подтверждена, пишет ura.ru. В Кремле не прокомментировали, прививался ли президент Владимир Путин или кто-то из его окружения.

Между тем Минобороны РФ объявили о финальном этапе испытаний вакцины от коронавируса, которая поступит в массовое производство, пишет RT. В ведомстве утверждают — у добровольцев выработался иммунитет к COVID-19.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что, возможно, вакцину от коронавируса придется обновлять раз в несколько лет.

Центр им. Гамалеи планирует подать на регистрацию свою вакцину от коронавируса 2−4 августа. В гражданский оборот препарат может поступить уже в середине августа.