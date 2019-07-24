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СМИ: РЖД получит право на сплошную вырубку леса у Байкала

Российское правительство подготовило поправки в закон «Об охране озера Байкал», согласно которым «Российские железные дороги» (РЖД) получат право на сплошную вырубку леса. Эта непопулярная среди жителей региона мера — для расширения Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, передает РБК со ссылкой на копию документа.

Байкал.
Байкал.
Sergey Gabdurakhmanov, CC BY 2.0, part from original.

Законопроект разрабатывался в рамках поручения президента РФ по модернизации Транссиба и БАМ.

Конкретные объемы и виды вырубки будут определяться не законопроектом, а отдельными актами по итогам государственных экспертиз.

До сих пор сплошных вырубок леса на Байкале в коммерческих целях не допускалось. Теперь же — до 1 января 2024 года — можно будет получить разрешение на перевод земель из лесного фонда под строительство и, соответственно, сплошную рубку лесных насаждений в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (но вне границ особо охраняемых зон), пишет polit.ru.

Такие разрешения, согласно правительственному законопроекту, будут выдаваться в тех случаях, когда «нет других вариантов размещения объектов расширения инфраструктуры БАМ и Транссиба».

Ранее сообщалось, что озеро Байкал загрязняют небольшие гостиницы, у которых нет очистных сооружений, а также дикие туристы. Об этом заявил спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов. И в ближайшее время власти примут меры в связи со сложившейся ситуацией.

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