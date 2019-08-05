Во время смога от лесных пожаров на Алтае снизились обращения за медпомощью

Смог от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области не ухудшил состояние здоровья жителей Алтайского края. Об этом 5 августа на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Мониторинг атмосферы по краю проводился ежедневно с 14 по 27 июля совместно с Роспотребнадзором, сообщил министр. Специалисты держали на контроле уровень обращений в поликлиники, стационары, скорую помощь. Никакого всплеска бронхолегочных и сердечно-сосудистых заболеваний не наблюдалось.

Дмитрий Попов,

министр здравоохранения Алтайского края:

В отдельных населенных пунктах, где фиксировалась самая высокая задымленность, мы отмечали даже некоторое снижение обращаемости. Поэтому сказать, что серьезным образом продукты горения повлияли на здоровье жителей Алтайского края, мы не можем.

Напомним, что 26 июля в Барнауле было зафиксировано превышение уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) продуктов горения в воздухе. В городе даже поливали кроны деревьев на центральных улицах. В первый раз чистое небо барнаульцы заметили 28 июля.