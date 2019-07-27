В Барнауле превышен предельный уровень задымления. Мэрия моет деревья

В Барнауле 26 июля зафиксировано превышение уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) продуктов горения в воздухе, сообщает правительство Алтайского края. В целом по краю обстановка более благоприятная.

Допустимо «задымление 5 мг/м3, а в Барнауле зафиксировано 5,6 мг/м3. Специалисты назвали превышение «незначительным». «К сожалению, по прогнозам синоптиков задымление воздуха, скорее всего, будет сохраняться еще несколько дней», — говорится в сообщении правительства, хотя днем ранее говорилось, что смог развеется через 3−4 дня.

В связи с высокой загазованностью воздуха и отсутствием осадков в Барнауле моют деревья. Полив организован на центральных улицах и проспектах Барнаула, передает пресс-служба мэрии.

Людмила Белоусова, агроном МУП «Горзеленхоз», пояснила, что в обычных метеоусловиях осевшая на листьях пыль смывается дождем и сдувается ветром. Из-за неблагоприятной атмосферной обстановки негативное воздействие агрессивной среды усиливается. Это может привести к ослаблению деревьев.

Людмила Белоусова,

агроном МУП «Горзеленхоз»:

Загрязнители подавляют и изменяют свободное передвижение питательных веществ и фотосинтез. В тканях листьев и молодых побегов накапливаются вредные для растения вещества, что способствует появлению на них некрозов неинфекционного характера — участков отмершей ткани.

Между тем правительство Алтайского края отчитывается, что от смога здоровье граждан не страдает. «По информации лечебных учреждений края, которая ежедневно поступает в Министерство здравоохранения, увеличение обращений к врачам не зафиксировано. Нет обращений, связанных с задымлением, и в службы в МЧС», — сообщают чиновники.

Как у других

В воздухе над Кемеровом превышение предельно-допустимой концентрации опасного вещества бензопирена доходит до 2,9 раз. Об этом сообщает «Сибдепо» со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора по результатам мониторинга окружающей среды