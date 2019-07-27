Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 июля 22°C

В Барнауле превышен предельный уровень задымления. Мэрия моет деревья

В Барнауле 26 июля зафиксировано превышение уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) продуктов горения в воздухе, сообщает правительство Алтайского края. В целом по краю обстановка более благоприятная.

Полив деревьев. Благоустройство.
Полив деревьев. Благоустройство.
barnaul.org

Допустимо «задымление 5 мг/м3, а в Барнауле зафиксировано 5,6 мг/м3. Специалисты назвали превышение «незначительным». «К сожалению, по прогнозам синоптиков задымление воздуха, скорее всего, будет сохраняться еще несколько дней», — говорится в сообщении правительства, хотя днем ранее говорилось, что смог развеется через 3−4 дня.

В связи с высокой загазованностью воздуха и отсутствием осадков в Барнауле моют деревья. Полив организован на центральных улицах и проспектах Барнаула, передает пресс-служба мэрии.

Людмила Белоусова, агроном МУП «Горзеленхоз», пояснила, что в обычных метеоусловиях осевшая на листьях пыль смывается дождем и сдувается ветром. Из-за неблагоприятной атмосферной обстановки негативное воздействие агрессивной среды усиливается. Это может привести к ослаблению деревьев.

Людмила Белоусова,
агроном МУП «Горзеленхоз»:

Загрязнители подавляют и изменяют свободное передвижение питательных веществ и фотосинтез. В тканях листьев и молодых побегов накапливаются вредные для растения вещества, что способствует появлению на них некрозов неинфекционного характера — участков отмершей ткани.

Между тем правительство Алтайского края отчитывается, что от смога здоровье граждан не страдает. «По информации лечебных учреждений края, которая ежедневно поступает в Министерство здравоохранения, увеличение обращений к врачам не зафиксировано. Нет обращений, связанных с задымлением, и в службы в МЧС», — сообщают чиновники.

Как у других

В воздухе над Кемеровом превышение предельно-допустимой концентрации опасного вещества бензопирена доходит до 2,9 раз. Об этом сообщает «Сибдепо» со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора по результатам мониторинга окружающей среды

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость