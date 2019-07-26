Власти рассказали, когда рассеется смог на Алтае и почему не надо паниковать

Дымка над Алтайским краем должна рассеяться в ближайшие дни, уверены специалисты. В управлении по печати и массовым коммуникациям предоставили подробную информацию по «туманной» для жителей ситуации.

Когда уйдет смог?

Нынешняя обстановка продлится еще 3−4 дня, после чего направление ветра изменится. Это означает, что дымка в Алтайском крае начнет рассеиваться.

Часть лесных пожаров в Красноярском крае затушена, горение продолжается в Эвенкии и в Иркутской области, сообщил начальник управления ГО и ЧС в Алтайском крае Александр Колобов.

Вредный ли смог?

Превышения загрязняющих веществ в атмосфере Барнаула не зарегистрировано, гласят данные мониторинга воздуха службы Роспотребнадзора региона. Все пробы соответствуют нормативам.

Воздух исследуется на наличие превышения показателей таких веществ как: оксид углерода, диоксиды азота и серы, оксид азота.

В Барнауле установили пять дополнительных точек контроля. Кроме краевой столицы, в период аналогичные исследования показателей атмосферного воздуха проводятся в Бийске.

Лариса Зубова,

начальник управления труда и коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

Первые лабораторные исследования атмосферы мы начали проводить 14 июля. Затем направление ветра сменилось и смога не стало. Сегодня мы снова ведем такой мониторинг в Барнауле и Бийске. По итогам этих мониторингов превышение предельно допустимых норм вредных веществ не наблюдается. Жалоб от жителей в наше ведомство на самочувствие не поступало.

Смог в Барнауле. Июль 2019. Анна Зайкова , altapress.ru.

Есть ли пострадавшие?

Специалисты не фиксируют обострения болезней в связи с дымкой. Обращений в отделение с признаками отравления не было. Концентрация в воздухе дыма не настолько велика, чтобы могла вызвать токсические отравления.

Аллергологи также сообщают, что дымка никак не повлияла на течение аллергических заболеваний.

Дина Петрова,

исполняющая обязанности заведующего пульмонологическим отделением краевой клинической больницы:

Мы, конечно не первичное звено, куда в первую очередь обращаются люди со своими проблемами здоровья, однако те пациенты, которые у нас лежат, не почувствовали никакого ухудшения. Нет вызовов дежурного врача ночью из-за усиления одышки, нет усиления терапии в дневные часы. Ну, и в случае усиления заболеваемости к нам обращаются за консультациями профильных пациентов, однако сейчас такого нет. Мы работаем в штатном обычном режиме.

При более высокой концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ухудшение здоровья у пульмонологических пациентов возможно. Для этого необходимо, чтобы запах дыма чувствовался. Пациенты с хронической обструктивной болезнью легких задыхаются из-за тех запахов, которые обычно чувствуют носом.

Пациенты с бронхиальной астмой более чувствительны, говорит Дина Петрова. Если обострения будут происходить, необходимо увеличивать дозу своей терапии согласно плану, который должен быть разработан совместно с участковым терапевтом или пульмонологом.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула начали жаловаться на ухудшение самочувствия, кашель и одышку. Об этом говорила заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 3.

Нужны ли маски?

Дина Петрова считает, что людям без бронхолегочных заболеваний сейчас использование медицинских масок для защиты органов дыхания не требуется.

Почему не тушат пожары?

Эксперты считают, что эффективнее заняться периметром пожара, чем тушить его изнутри. Если лес недоступный, то рано или поздно он все равно сгорит, считают в «Алтайлесе». Вполне возможно, что в нынешней ситуации наиболее оптимальное решение — дождаться дождя.

Валерий Савин,

директор по лесному хозяйству ЛКХ «Алтайлес»:

Общественники борются за то, чтобы леса не использовались. Но у государства не хватает ни сил, ни средств заниматься охраной леса, в том числе противопожарной. Это означает, что основные силы должны быть сконцентрированы у арендаторов леса, так как нужны средства на противопожарное обустройство лесов. Я говорю сейчас о настоящих мерах, а не о нормативах, которые являются недостаточными. Исходя из этого очевидно, что в Красноярске необходимо уберечь от пожаров населенные пункты и ограничить по возможности локализацию пожаров, а это 93 очага возгорания. Зачем тушить внутри? Это бесполезно.

Как уже писал altapress.ru, синоптики алтайского ЦГМС продлили режим «черного неба» до 29 июля. Все выходные в крае будет без осадков, лишь в отдельных районах возможны небольшие дожди.