Смотреть страшно. Алтайские врачи рассказали, как обнаружить у себя рак и что такое онкобезалаберность

Известно, что онкологические заболевания могут «сидеть» в организме годами и никак себя не проявлять. Однако есть и такие, которые несложно обнаружить невооруженным глазом уже на ранних стадиях, а значит, вылечиться и продолжать жить спокойно. И врачам особенно жаль, когда пациенты, запустившие самый очевидный рак, приходят к ним слишком поздно. Как обнаружить у себя «злую» опухоль, отчего она появляется, и кто рискует больше всех, говорим с врачами Алтайского краевого онкологического диспансера.

Как не опоздать к врачу

Рак давно перестал быть приговором. На вооружении алтайских онкологов самые современные методики.

Диагностика распознает «портрет» рака в мельчайших деталях и дает высокоточный прогноз по лечению. Хирургия становится все более осторожной и бережной — врачи тратят меньше времени на операции, сохраняя органы, а пациенты быстро восстанавливаются.

Аппараты для лучевой терапии последнего поколения «бьют» точно по раку, не задевая здоровые органы и ткани. Ежегодно выпускают новые таргетные препараты, которые подбираются индивидуально и способны свести опухоли к нулю.

И все же никакие новейшие разработки не помогут, если сам человек не хочет лечиться. Врачи радостно констатируют, что в последние годы люди стали понимать: быть здоровым — модно. За организмом нужно следить, вовремя замечать плохие изменения и быстро их корректировать.

Однако многие по-прежнему ведут себя безалаберно: имея все факторы риска, к врачу не идут до тех пор, пока жить становится невыносимо. И опаздывают. Для таких пациентов буквально начинается обратный отсчет.

Врачи большое значение придают самодиагностике: человек и без специальных знаний способен выявить у себя, например, рак груди, кожи, головы и шеи — те локализации, которые можно пощупать и посмотреть.

Цифра 10 701 случай злокачественных новообразований выявили в 2021 году в Алтайском крае. Из них почти 40% составляет доля раков, диагностированных на 3−4 стадии.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Внутри и снаружи головы

Под термином «опухоли головы и шеи» описываются злокачественные новообразования, локализующиеся на слизистой оболочке губ, в полости рта, глотке, гортани и шейном отделе пищевода, полости носа, слюнных железах.

Почему важно

Во-первых, запущенные опухолевые процессы головы и шеи — явление довольно болезненное, поскольку эти места буквально напичканы нервными окончаниями.

Во-вторых, такой рак почти в 100% случаев ведет к инвалидности. «Это общее правило для всей онкологии: маленькую опухоль вылечить проще, чем большую, — говорит врач Анастасия Фролова. — В голове и шее и так немного места, а согласно правилам онкологической безопасности, хирурги вынуждены при операции отступать от опухоли на довольно большое расстояние. Рана получается серьезной».

Опухоли полости носа, глотки, рта, щитовидной железы и гортани почти всегда метастазируют на шею, а также легкие и печень. И, как ни странно, не дают вторичных очагов в головном мозге, хотя и располагаются очень близко.

В онкодиспансере. АКОД «Надежда».

Как распознать

Опухоли головы и шеи очень просто обнаружить самостоятельно. Важные симптомы: затрудненное глотание, осиплость голоса и заложенность носа (если это, конечно, не ОРВИ). Иногда пациенты не могут полностью открыть рот, люди с раком в верхнечелюстной пазухе жалуются на отек щеки и так называемый экзофтальм — выпученный глаз.

В части случаев опухоль, которая ощущается, как ком в горле, может выдавать проблему со щитовидной железой, ее увеличение видно невооруженным глазом, так что надо бежать к эндокринологу.

Насторожить должны и круглые подкожные «шишки» на шее, которые можно прощупать пальцами. Правда, скорее всего, это уже вторичные опухоли — метастазы — и онкологи будут искать первичную локализацию. Иногда такие опухоли растут пучками, по несколько штук на одном месте.

Анастасия Фролова советует внимательно осматривать ротовую полость при чистке зубов: новообразования могут находиться в глотке, на мягком нёбе, на языке и под ним, слизистых щек, а также на месте удаленных зубов.

Рак — это не обязательно какое-то объемное образование в виде «шишки», поэтому насторожить должны любые длительно незаживающие «болячки» в полости рта.

Ранки дают о себе знать, если есть что-нибудь соленое или кислое. Но даже если ничего не беспокоит, обязательно нужно регулярно осматриваться. Если обнаружился нарост или, напротив, «ямка», их ни в коем случае нельзя откусывать или вообще как-то повреждать, иначе потом врачу трудно будет поставить диагноз.

«Самостоятельно определить, „добрая“ опухоль или „злая“, человек не сможет, — говорит Анастасия Фролова. — Но, грубо говоря, все, что растет во рту, не нормально и требует лечения».

Одно из распространенных заболеваний полости рта — лейкоплакия. Это поражение слизистых оболочек, ороговение покровного эпителия. Оно выглядит как белая пластинка, например, на внутренней стороне щеки и успешно лечится специальными препаратами без всякой хирургии. Но надо понимать, что это предраковое состояние, требующее внимания врача.

В онкодиспансере. Онколог Анастасия Фролова. АКОД «Надежда».

Кто рискует

В первую очередь пациентами отделения опухолей головы-шеи становятся люди, которые не следят за гигиеной ротовой полости и игнорируют стоматолога. Курение также способствует разрастанию патологических клеток в ротовой полости. Лейкоплакия на фоне курения почти стопроцентно приведет к раку.

Рискуют любители обжигающе горячего кофе или чая — велика вероятность разрастания опухоли на месте ожога. На развитие опухолей влияют радиоактивное излучение, а также вредные производственные вещества: текстильная или древесная пыль, краски, металлы, растворители, сажа.

Анастасия Фролова говорит, что исправлять неправильный прикус в любом возрасте нужно не только из эстетических соображений — постоянная травматизация мягких тканей во рту может привести к онкологическому заболеванию. То же самое случается, если неправильно подобраны зубные протезы.

Даже если зубы сами по себе не болят, посещать стоматолога нужно раз в полгода.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Если ничего не делать…

Опухоли головы и шеи, если они не совсем запущены, хорошо поддаются оперативному лечению. Пациент может восстановиться и войти в привычную жизнь. Чем больше опухоль, тем к большей травме приведет лечение. При некоторых локализациях операция и вовсе невозможна.

«Например, при вовремя обнаруженной опухоли кожи можно удалить новообразование и просто стянуть здоровую кожу. Да, наверное, останется шрам, но это небольшая косметическая потеря. В полости рта очень мало места, так что сделать пластику невозможно, — рассказывает Анастасия Фролова. — Кожа головы и вовсе почти неподвижна, рану не стянешь. Хирурги в таких случаях вынуждены будут делать пластическую операцию, отрезая лоскуты кожи с передней брюшной стенки или бедра».

Пациенты с запущенными формами рака челюстей, глотки, гортани, шейного отела пищевода почти всегда становятся инвалидами, зачастую они не могут ни глотать пищу, ни нормально разговаривать.

Анастасия Фролова говорит, что в отделении опухолей головы-шеи полно людей, которые довели свой рак до последних стадий. Опухоли в таких случаях превращаются в глубокие кровоточащие язвы и уже не поддаются лечению. Врачи, разумеется, попытаются спасти любого пациента и станут придумывать новые стратегии борьбы даже с самой страшной опухолью, но прогнозы будут все же неутешительными.

Цифра 21% диагностированных в 2021 году опухолей были в наружных локализациях, видимых невооруженным глазом, для диагностики которых не требуется никакого специального оборудования.

В Алтайском онкодиспансере. altairegion22.ru

Пятнисто-бугристый человек

Рак кожи объединяет десятки диагнозов. Один из них — меланома — злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток кожи меланоцитов.

Также различают еще два вида: базальноклеточный и плоскоклеточный рак. В первом случае опухоль медленно растет, не склонна к появлению метастазов и в редких случаях прорастает в глубокие слои кожи. Второй случай более агрессивный, опухоль может метастазировать в близлежащие лимфоузлы.

Почему важно

Меланома, пожалуй, одна из самых злостных опухолей. Видимая часть ее может быть просто небольшим пятнышком на коже, остальная часть «айсберга» уходит глубоко под кожу и поэтому метастазирует как в лимфоузлы рядом с опухолью, так и в отдаленные органы, например, печень и даже головной мозг.

Это связано с тем, что клетки меланоциты имеют массу длинных отростков, которые, с одной стороны, подходят к верхним слоям кожи, защищая ее от ультрафиолетового излучения, с другой — к нервным окончаниям, лимфатическим и кровеносным сосудам, поэтому такой рак прорастает очень быстро.

В онкодиспансере. АКОД «Надежда».

Как распознать

Лучше, если обследоваться будут два человека сразу, чтобы посмотреть те участки тела, на которые самому не взглянуть, — спину, заднюю часть шеи, бедра.

Онколог Ирина Николаенко советует начинать осмотр с волосистой части головы, затем лицо, грудная клетка, живот, бедра, голени. Особое внимание нужно уделить ногтевым пластинам: подногтевая акральная меланома выглядит как небольшой кровоподтек. Если ногтевая пластина растет, а пятно не двигается с места, то нужно идти к врачу.

Если на коже обнаружилось что-то новое, нужно запомнить, как выглядят изменения и какое-то время за ними понаблюдать. Есть пять признаков того, что образование вовсе не «доброе»:

Контуры. У доброкачественного образования они ровные и четкие , у меланомы — размытые. Симметричность. Условно разделяя пятно пополам , смотрим , совпадают ли части. Доброкачественная опухоль симметрична , меланома похожа на кляксу , ассиметрична. Размер. Должно настораживать любое образование на коже свыше 6 мм. Окраска. У доброкачественных пигментных пятен она однородная. При меланоме поверхность может быть разного цвета: от темно- до светло-коричневого с более черными или совсем депигментированными ( белыми) участками. Если приглядеться , можно рассмотреть выраженную сосудистую сетку — это похоже на маленьких красных червячков. Характер. Ответьте на вопросы: как быстро появилось пятно и как оно себя ведет. Если оно быстро растет , кровоточит , покрывается корочкой или налетом, — немедленно к врачу.

Базальноклеточный рак — бугристое образование с сетью сосудов. Оно рыхлое, легко травмируется и кровоточит. В другом варианте образование похоже на язву — небольшое углубление в коже. Оно тоже имеет корочку, которую легко снести, например, полотенцем после душа. Такие «болячки» могут зарастать, а затем снова вскрываться. Насторожитесь, если ранка долго не заживает.

Плоскоклеточный рак выглядит как шероховатое пятно с неровными краями красноватого цвета. Часто опухоль похожа на гриб: узел на ножке или широком основании. Он покрывается корками, легко кровоточит.

В онкодиспансере. Онколог Ирина Николаенко. АКОД «Надежда».

Кто рискует

Основной и точной причины у меланомы и рака кожи нет. Но больше всего рискуют любители загорать: солнечные ожоги вызывают злокачественные образования кожи. Особенно если у человека светлая кожа, рыжие волосы, голубые или зеленые глаза.

Ирина Николаенко против соляриев, потому что «доза» солнца, которую на пляже мы получаем за три-четыре дня, там «вливается» в нас за пять-семь минут, и это большой риск получить опухоль.

Химические вещества и канцерогены, используемые на производствах, также способны вызвать рак в организме.

Есть большой шанс получить это грозное заболевание, если человек имеет нервную привычку расковыривать и расчесывать маленькие ранки на коже. Плоскоклеточный рак может возникнуть на месте незаживающих ран и зарубцевавшихся сильных ожогов.

Быть более настороженными нужно тем, у кого родственники болели раком кожи. Регулярно осматриваться стоит и подросткам в пубертатный период: гормональный рост может активировать онкологический процесс.

Если ничего не делать…

В практике Ирины Николаенко нередки случаи, когда пациенты отращивают опухоли кожи до невообразимых степеней.

«Была одна пожилая женщина, у нее на волосистой части головы опухоль размером почти с еще одну голову, как будто сверху положили шляпку огромного гриба, — рассказывает врач. — Или вот недавно приходил мужчина, у него на спине большой кровоточащий нарост, как пенек. Непонятно даже, как он спит. Я понимаю, что можно не замечать опухоли внутренних органов, но здесь же видно все».

Часто люди самостоятельно стараются удалить новообразования с помощью агрессивных средств: спиртовых травяных настоек или уксуса. «Это химический ожог, — говорит Ирина Николаенко. — Неоднократно „прижигая“ образование, мы делаем только хуже. На этом месте в конечном итоге, скорее всего, появится рак, даже если изначально там была доброкачественная опухоль».

Другая часть потенциальных пациентов онкодиспансера считает, что если «выросла родинка», то трогать ее ни в коем случае нельзя. «Трогать ее нужно. И как можно скорее, — комментирует онколог. — Но сделать это должен врач».

Цифра Более 1 млн 300 тыс. жителей Алтайского края в 2021 году прошли профилактические осмотры. Благодаря этой работе было выявлено более 20% всех злокачественных новообразований, из них почти 80% были диагностированы на ранних стадиях.

Онкологический диспансер. Операция. Диспансер «Надежда».

Кровь с молоком

Рак молочной железы стоит на первом месте среди других видов опухолей у женщин. Его регистрируют чаще всего. Женская грудь — чувствительный орган с большим кровоснабжением, а это отличная среда для распространения раковых клеток.

Почему важно

При этом виде рака велик риск метастазов. Опухоль быстро прорастает в близко расположенные — регионарные — лимфоузлы: шейно-надключичные, подключичные, подмышечные. Кроме того, есть молниеносные формы, так называемые отечно-инфильтративные опухоли, прогноз тут очень неблагоприятный.

В большинстве случаев, несмотря на то, что хирурги будут стараться сохранить орган, удалять приходится и молочную железу, и часть лимфоузлов. «Потерять грудь» — это не только огромная физическая, но и психическая, и социальная травма для женщины.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Как распознать

Памятки с методикой самообследования в разных вариантах распространены в интернете. Смысл в том, чтобы осмотреть грудь внешне (насторожить должны покраснения, язвочки или, наоброт, набухания, стягивание кожи, сыпь, втягивание соска, ассиметричность) и прощупать внутренне на предмет опухолей, причем в разных положениях.

Доброкачественные кистозные образования в груди ощущаются как небольшие узелки, плотные, но все же мягкие. При изменении положения тела они как бы следуют за грудью или даже вовсе «прячутся». Злокачественная опухоль при изменении положения молочной железы будет подтягивать кожу изнутри и не двинется с места. На ощупь она будет очень твердой.

Ирина Николаенко говорит, что руками в груди можно обнаружить все новообразования больше сантиметра.

Самообследование рака груди. СС0.

Кто рискует

Рак чаще диагностируют у горожанок, причем с высшим образованием, занимающихся интеллектуальным трудом, испытывающих эмоциональные нагрузки. Все потому, что они чаще попадают в стрессовые ситуации.

Прямой зависимости стресса и рака нет, но душевное неравновесие способно «оттянуть» иммунитет на себя, так что он не справится с новообразованием. «Кроме того, в хронических тревожных ситуациях женщины меняют образ жизни: часто „заедают“, „запивают“ и „закуривают“ свои проблемы, это тоже может спровоцировать рак», — говорит Ирина Николаенко.

Установлено, что женщины, работающие в ночные смены или просто хронически недосыпающие, стареют быстрее. По словам Ирины Николаенко, если женщина не поспит хотя бы одну ночь, то ее гормональный баланс настолько собьется, что восстановиться сможет только на 7−8-е сутки. Поскольку молочные железы — гормонозависимый орган, то он и оказывается под ударом.

Большие риски есть у женщин, в материнской семейной линии которых (бабушка, мама, сестра, тетя) уже был рак молочных желез или половых органов. Кроме того, спусковым механизмом для распространения раковых клеток может стать травма груди.

Особенно тщательно следить за здоровьем груди важно тем, у кого рано начались менструации или поздно наступила менопауза, не кормившим грудью, бесплодным или просто никогда не рожавшим женщинам, а также впервые родившим после 30 лет и имеющим в анамнезе аборт.

Спровоцировать рак может нерегулярная половая жизнь или полное ее отсутствие, а также болезни печени, гипертония и сахарный диабет. Как ни странно, рак чаще встречается у разведенных или тех, кто вовсе не был замужем.

«На самом деле, есть только два фактора риска, которые мы не можем менять, — это возраст и генетика, — говорит Ирина Николаенко. — Все остальное вполне поддается коррекции, так что риск развития рака можно существенно снизить».

В онкодиспансере. АКОД «Надежда».

Если ничего не делать…

Минздрав рекомендует всем женщинам делать УЗИ один раз в год, начиная с 35 лет, а также проходить маммографию раз в год после 40 лет. Эти исследования обязательны в любом возрасте при планировании беременности.

Если «поймать» рак молочной железы на ранней стадии, можно, так сказать, отделаться легким испугом, сохранить грудь и продолжить обычную жизнь. «Современные методы лечения очень эффективны, — говорит Ирина Николаенко. — У меня есть одна пациентка с довольно обширным онкологическим процессом, причем не только в молочной железе, но и в лимфатической системе, и в печени. Обошлось без операции, она получает таргетную терапию, и сейчас мы достигли регресса в 100%, то есть рака у нее нет нигде».

Однако чаще всего пациентки вместо похода к врачу пробуют всевозможные народные методы — от капустных листьев до шерстяных повязок — катастрофически теряют время, которое могло бы быть потрачено на диагностику и лечение.

Чем дольше рак «сидит» в организме, тем больше вероятность метастазов: чаще в головном мозге, печени, костях. Достать опухоли оттуда хирургическим путем куда сложнее, чем из самой молочной железы.

«Если запустить опухоль, произойдет распад, — рассказывает Ирина Николаенко. — Она прорвется сквозь ткань молочной железы и выйдет наружу гнойником. К несчастью, такое не редкость. Не сказать, что это какие-то социально неблагополучные пациентки, просто вовремя не пришли к врачу, потому что „думали, что пройдет“ или боялись».