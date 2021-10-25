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Здоровье

Алтайские онкологи научились делать операции при раке груди без «слоновой руки»

Алтайские онкологи освоили новый метод-контроль для выполнения органосохраняющих операций при раке молочной железы. Речь идет о биопсии сторожевого лимфоузла: ранее подобные манипуляции на Алтае не проводились.

Операция.
Операция.
Онкологический диспансер.

Один из распространенных видов операций при раке молочной железы — мастэктомия. Это полное удаление груди со всеми лимфатическими узлами подмышечной области.

В таком классическом варианте мастэктомия — калечащая операция. Нередко после такого обширного хирургического вмешательства плечевой сустав оказывается ограниченным в движении.

Кроме того, наблюдается лимфостаз. Это так называемая «слоновость» — когда из-за нарушенного лимфообращения лимфатическая жидкость задерживается в тканях и приводит к патологическому отеку руки со стороны удаленной молочной железы.

При ранних стадиях рака молочной железы, когда метастатические клетки опухоли еще не успели проникнуть в пути лимфооттока, такой вариант мастэктомии не оправдан. Это избыточная, калечащая процедура.

Впервые на Алтае в краевом онкологическом диспансере внедрена методика биопсии сторожевого лимфоузла — первого на пути лимфооттока.

Операция.
Операция.
Онкологический диспансер.

Чтобы найти сторожевой лимфатический узел, в молочную железу за несколько часов до операции вводят безопасный радиофармпрепарат. Маркеры двигаются по лимфопутям, скапливаясь в первом узле на пути лимфооттока. Меченый лимфоузел определяют с помощью специального гамма-детектора — его приобрели благодаря федеральной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Далее сторожевой лимфоузел удаляют и сразу же передают для исследования в морфологическую лабораторию. По его результатам хирург принимает решение о дальнейшей тактике.

Если гистология показывает злокачественные изменения в лимфоузлах, может понадобиться расширенная операция со всеми возможными осложнениями. Если же в сторожевом лимфоузле метастазы отсутствуют, то их с высокой долей вероятности нет и во всех остальных лимфоузлах подмышечной зоны.

В этом случае, расширенное хирургическое вмешательство не потребуется, удастся сохранить подмышечные лимфоузлы, не нарушить естественное движение лимфы и избежать инвалидизации.

Проведение такой специальной подготовки с помощью радиофармпрепарата возможно лишь в условиях специализированной радиоизотопной лаборатории. В Алтайском крае она есть только в краевом онкодиспансере.

Поэтому при наличии показаний для выполнения подобной процедуры пациентки Алтайского края будут отправляться на хирургическое лечение в Барнаул. По словам специалистов, это примерно половина всех операций, выполняемых на молочной железе.

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