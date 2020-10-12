Смотрим на ноги: ученые назвали три новых симптома коронавируса

Исследование опубликовали в издании Daily Mail, сообщает «Комсомолка». Западный портал отмечает, что эти признаки не будут добавлены в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) по симптомам COVID-19.
Специалисты сочли, что включать их в перечень симптомов — значит увеличить нагрузку лабораторий, где проводят тестирование на наличие вируса.
Ранее altapress.ru написал разбор о внебольничной пневмонии — может ли она возникнуть без ОРВИ, как связана с коронавирусом, чем отличается от больничной, как ее диагностируют и лечат.