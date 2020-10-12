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Здоровье

Смотрим на ноги: ученые назвали три новых симптома коронавируса

Группа британских ученых обнаружила три новых симптома, указывающих на заражение коронавирусной инфекцией. Это боль в мышцах, быстрая утомляемость и волдыри на ногах.

Коронавирус. Меры безопасности.
Коронавирус. Меры безопасности.
Pixabay.com

Исследование опубликовали в издании Daily Mail, сообщает «Комсомолка». Западный портал отмечает, что эти признаки не будут добавлены в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) по симптомам COVID-19.

Специалисты сочли, что включать их в перечень симптомов — значит увеличить нагрузку лабораторий, где проводят тестирование на наличие вируса.

Ранее altapress.ru написал разбор о внебольничной пневмонии — может ли она возникнуть без ОРВИ, как связана с коронавирусом, чем отличается от больничной, как ее диагностируют и лечат.

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