Разбор. Что такое внебольничная пневмония и как она связана с новым коронавирусом

Солидную долю ковидных больных обнаруживают среди заболевших внебольничной пневмонией. Почему пневмония опасна, как ее диагностировать и лечить, рассказала главный пульмонолог Алтайского края Ирина Бахарева.

Что такое пневмония

— Это заболевание нижних дыхательных путей, в частности альвеол. Именно там во время дыхания происходит газообмен. В зависимости от возбудителя пневмонии делятся на бактериальные и вирусные. Изначально мы много лет говорили только о бактериальной пневмонии. Вирусные встречались редко.

Все изменилось после 2009 года, когда случилась пандемия так называемого свиного гриппа. Вирусная пневмония стала довольно частым осложнением болезни.

Бактериальная пневмония тоже может быть осложнением гриппа или другого вирусного заболевания. Вирусная же отличается быстрым началом и резким наступлением дыхательной недостаточности. Прогноз плохой, поскольку поражаются сразу большие участки легких.

Если мы говорим о вирусной пневмонии, ассоциированной с COVID-19, то ее течение напоминает то, что было при свином гриппе.

Вирусная пневмония — это проявление тяжелого течения коронавирусной инфекции COVID-19. Иногда присоединяется еще и микробная флора, тогда мы говорим о бактериально-вирусной инфекции.

В Алтайском крае количество пневмоний всегда было выше, чем в европейской части России и даже по сравнению с соседями по Сибирскому округу. Объяснить это климатом или уровнем жизни не получается.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи. Анна Зайкова.

Может ли пневмония возникнуть отдельно от ОРВИ и гриппа

— Может. Это инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. У каждого в организме есть сложный и многоступенчатый механизм защиты, который не позволяет вирусам и бактериям проникать в глубокие дыхательные пути: микробы оседают при аэродинамической фильтрации, на слизистых, в гортани, в разветвлениях бронхов — так сказать, «на поворотах».

В бронхах есть еще и реснитчатый эпителий, который находится в постоянном движении в сторону выхода в ротовую полость. Там выделяется слизь, которая выносит микробы обратно. Плюс работает иммунитет.

Пневмония — это не только осложнение вирусных заболеваний. Именно при ее изучении, например, обнаружили легионеллу, которая любит жить в кондиционерах. В 1976 году заболели более 200 ветеранов вооруженных сил, приехавших на съезд Американского легиона в Филадельфию. Несколько десятков потом скончались от этого неизвестного ранее заболевания. Там как раз был кондиционированный воздух.

Сыграла свою роль массивность дозы и высокая вирулентность — заразность, проще говоря. Это как раз то, что мы наблюдаем сейчас при коронавирусе. Он сам по себе высококонтагиозен, активен, поэтому организм, особенно если он ослаблен, не может от него защититься. Хотя известно, что около 20% заразившихся переносят COVID-19 бессимптомно.

Районная больница. Дмитрий Лямзин.

Чем отличаются внебольничные и больничные пневмонии

— Госпитальные пневмонии возникают у людей, которые с каким-либо заболеванием находится в стационаре. То есть человек изначально более ослаблен. Такая пневмония требует иного лечения.

Внутрибольничные возбудители пневмонии свои в каждой реанимации, в каждом блоке интенсивной терапии или просто в отделении. С ними довольно сложно бороться. У роддомов есть практика полного закрытия на месяц, что полностью «вымыться». По идее, так нужно делать во всех стационарах, но невозможно же закрыть, например, реанимацию краевой клинической больницы.

При внебольничных пневмониях возбудитель более понятен и определен. Наступает сезон гриппа, и мы знаем, какого типа он будет, можем заранее иммунизировать население. Микробы — возбудители внебольничной пневмонии давно известны и описаны. В 80% случаев это пневмококки. У взрослых они вызывают пневмонию, у детей — менингиты, отиты, гаймориты. Следующие по распространенности — внутриклеточные возбудители: клебсиеллы, микоплазмы, легионеллы.

В этом плане проще определиться со стартовой терапией. Чаще всего лечение начинается с антибиотика, который действует на пневмококк, если через трое суток не помогает, назначаем препараты против внутриклеточных возбудителей.

Внебольничная пневмония может протекать легче, чем госпитальная. Есть даже варианты лечения на дому.

Медицина. Больница. unsplash.com

Как лечить пневмонию

— Это в первую очередь антимикробная терапия. Плюс симптоматическое лечение — муколитики, бронхолитики. Это индивидуально для каждого пациента. Общее — антибиотики.

Однако надо понимать, что антибиотики на вирус не действуют. Поэтому мы всегда и говорим, что при ОРВИ или гриппе самостоятельно «назначать» себе эти препараты нельзя. Так вы только ослабите иммунную систему, и если присоединится и микробная составляющая, то резервы организма будут исчерпаны, и это грозит более тяжелыми осложнениями.

При пневмониях во время свиного гриппа было несколько противовирусных препаратов с доказанной эффективностью. Сейчас, при коронавирусной инфекции, достаточно сложно определиться с терапией, поскольку опыт применения тех или иных лекарств только нарабатывается.

Хорошо, что эпидемия началась не у нас, мы имеем возможность пользоваться разработками московских коллег, они регулярно пересматривают методики. 1 октября у нас появился уже восьмой вариант методических рекомендаций.

Врачи , больница unsplash

Как понять , что началась пневмония

— Коварство пневмонии как осложнения вирусной инфекции, в том числе и коронавируса, в том, что начальные симптомы могут совпадать с гриппом: высокая температура, интоксикация, кашель — с мокротой или сухой.

Единственное, для пневмонии больше характерна одышка, чем для гриппа или ОРВИ. Если человеку трудно дышать, то надо проверять, нет ли уже поражения альвеол.

Как диагностируют пневмонию

— Компьютерная томография покажет изменения в дыхательных путях. По тяжести этих изменений обнаруженная пневмония делится на четыре вида, от наиболее легкой (КТ-1) до самой тяжелой (КТ-4).

Но на самом деле компьютерная томография стоит далеко не на первом месте в клинических рекомендациях. Пневмонию всегда диагностировали с помощью рентгенографии и даже флюорографии, она тоже покажет очаги в легких.

Медицина. Больница. unsplash.com

Чем грозит пневмония

— Дыхательной недостаточностью и генерализацией процесса — то есть сепсисом. При этом кроме самих легких поражаются и сердце, и почки, и головной мозг. Может быть обширный отек легких, инфекционно-токсический шок, полиорганная недостаточность. В конечном итоге это может привести к летальному исходу.

Если человек перенес легкий вариант пневмонии, то в течение месяца рекомендуется избегать переохлаждений. В случае ковидной пневмонии с большим объемом поражения легких есть большая вероятность, что дыхательная недостаточность останется надолго, может быть, даже навсегда.

Это связано с тем, что наступает так называемый пневмосклероз, когда легочная ткань замещается соединительной, не способной к дыханию. Такие люди жалуются на постоянную одышку и невозможность перенести интенсивную физическую нагрузку.

Людям нужна длительная реабилитация, включающая лечебную физкультуру. Обязательна диета с высоким содержанием белков, витаминов, клетчатки.

Иногда требуется помощь психотерапевта, поскольку мы наблюдаем нарушения когнитивных функций из-за гипоксии. Плюс у многих перенесших тяжелые формы COVID-19 может быть устойчивый страх смерти.