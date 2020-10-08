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Жизнь

В Барнауле увеличат число «масочных» рейдов по общественному транспорту

Водителей и пассажиров общественного транспорта в Барнауле проверяют на соблюдение масочного режима. Количество рейдов планируют увеличить, так как это оказалось действенным способом борьбы с нарушителями.

Масочный режим. Общественный транспорт.
Масочный режим. Общественный транспорт.
barnaul.org

Очередной рейд провели 7 октября. Проверили около 20 транспортных средств, и в автобусах четырех перевозчиков водители были без масок, в нескольких автобусах без индивидуальных средств защиты были пассажиры.

На перевозчиков составили представления, которые передадут в Роспотребнадзор, а затем в суд.

Пассажирам выписали протоколы об административных правонарушениях, сообщили в администрации города.

Алексей Тюрин,
главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

В настоящее время наблюдается повышение уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией — ношение маски актуально как никогда. Человек не зная, что он болен, может являться носителем инфекции и заразить окружающих его людей.

Число рейдов планируют увеличить до двух-трех в неделю, так как «благодаря проводимым рейдам количество нарушителей масочного режима сокращается».

Ранее алтайский Роспотребнадзор предложил ужесточить меры против COVID-19.

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