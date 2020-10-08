В Барнауле увеличат число «масочных» рейдов по общественному транспорту

Очередной рейд провели 7 октября. Проверили около 20 транспортных средств, и в автобусах четырех перевозчиков водители были без масок, в нескольких автобусах без индивидуальных средств защиты были пассажиры.
На перевозчиков составили представления, которые передадут в Роспотребнадзор, а затем в суд.
Пассажирам выписали протоколы об административных правонарушениях, сообщили в администрации города.
Алексей Тюрин,
главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:
В настоящее время наблюдается повышение уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией — ношение маски актуально как никогда. Человек не зная, что он болен, может являться носителем инфекции и заразить окружающих его людей.
Число рейдов планируют увеличить до двух-трех в неделю, так как «благодаря проводимым рейдам количество нарушителей масочного режима сокращается».
Ранее алтайский Роспотребнадзор предложил ужесточить меры против COVID-19.