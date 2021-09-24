Снижение темпов заболеваемости ковидом осенью спрогнозировали в Роспотребнадзоре

Заболеваемость коронавирусом в России этой осенью ожидается ниже, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости .

«Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом», — уточнил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, «многое зависит и от нас самих».

По последним данным, в России выявлено рекордное с середины августа количество новых случаев коронавируса — 21 тыс. 438, пишет «Росбалт». Также уже трое суток подряд фиксируется рост ковидной смертности: за последние сутки скончались 820 пациентов, это соответствует максимуму за всю пандемию, зафиксированному 26 августа (также 820).

Всего в России за период пандемии зарегистрировано 7 млн 354 тыс. 995 случаев ковида.

В Алтайском крае, по данным на 23 сентября, зарегистрировали 245 новых случаев заболевания коронавирусом и 23 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Ранее сообщали, что наименьший прирост зараженных ковидом в стране показала Республика Алтай.