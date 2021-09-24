25 сентября 4°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Снижение темпов заболеваемости ковидом осенью спрогнозировали в Роспотребнадзоре

Заболеваемость коронавирусом в России этой осенью ожидается ниже, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

«Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом», — уточнил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, «многое зависит и от нас самих».

По последним данным, в России выявлено рекордное с середины августа количество новых случаев коронавируса — 21 тыс. 438, пишет «Росбалт». Также уже трое суток подряд фиксируется рост ковидной смертности: за последние сутки скончались 820 пациентов, это соответствует максимуму за всю пандемию, зафиксированному 26 августа (также 820).

Всего в России за период пандемии зарегистрировано 7 млн 354 тыс. 995 случаев ковида.

В Алтайском крае, по данным на 23 сентября, зарегистрировали 245 новых случаев заболевания коронавирусом и 23 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Ранее сообщали, что наименьший прирост зараженных ковидом в стране показала Республика Алтай.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость