Снизить уровень липидов и сахара в крови может один популярный продукт, рассказали китайские ученые.

Специалисты провели исследование и выяснили, что уровень сахара в крови натощак, гликозилированного гемоглобина, общего и «плохого» холестерина эффективно снижает чеснок, указывает "Росбалт".

Он повышает уровень «хорошего» холестерина.

Однако не стоит есть чеснок натощак.

Ранее продукты с высоким содержанием сахара и жира назвал эндокринолог.

Эндокринолог рекомендует строго ограничивать употребление добавленного сахара, кондитерских изделий, газированных напитков, а также меда и фруктовых соков.

По словам врача, эти продукты содержат много калорий, при этом не приносят пищевой ценности.

Также продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, например, сливочное масло, шоколад, молоко, сыр и йогурты c высоким процентом жирности могут повышать уровень холестерина и провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Для минимизации рисков насыщенные жиры должны составлять только 10% суточной калорийности.

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