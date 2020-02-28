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Здоровье

Собака заразилась коронавирусом COVID-19

В Гонконге наличие коронавируса нового типа выявлено у собаки, сообщает ТАСС.

Ротвейлер, собака с мячом.
Ротвейлер, собака с мячом.
СС0

COVID-19 обнаружен у животного в небольшом количестве, поэтому пока симптомы заболевания не проявляются.

Эксперты выясняют, могла ли собака подхватить вирус от своего хозяина. Дело в том, что у мужчины диагностировано заболевание COVID-19.

В этом случае это будет первый случай возможной передачи нового коронавируса от человека домашнему животному.

После госпитализации хозяина пес был помещен в специальный карантинный центр для животных. Ему проведут повторные тесты.

Мнение вирусолога

Ранее сибирский вирусолог заявил, что коронавирус непобедим.

COVID-2019 будет проявляться сезонно, заявил доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетёсов, более 30 лет проработавший в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения», — рассказал профессор.

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