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Здоровье

Собака заразилась оспой обезьян от человека

Люди, инфицированные оспой обезьян, передали вирус своей собаке — итальянской борзой.

Итальянская борзая. Собака.
Итальянская борзая. Собака.
pxhere.com/

Это первый зарегистрированный случай передачи инфекции от человека к собаке, указывает Газета.Ru.

Животное мог заразить один из двух мужчин. Соответствующий диагноз им поставили в начале июня. У обоих появились симптомы оспы обезьян — сыпь, усталость, головные боли и лихорадка.

Через 12 дней у их четырехлетней итальянской борзой также появились множественные повреждения на коже и слизистых оболочках, в том числе большие, наполненные гноем прыщи на животе и язва на анусе.

У питомца взяли ПЦР-тест, который дал положительный результат на обезьяньую оспу.

Вирус, который заразил одного из мужчин, точно соответствовал вирусу борзой, следует из генетического анализа.

Описание этого случая опубликовали в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

Ранее о «неприличных» симптомах оспы обезьян рассказали британские ученые.

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