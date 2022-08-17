Собака заразилась оспой обезьян от человека

Люди, инфицированные оспой обезьян, передали вирус своей собаке — итальянской борзой.

Это первый зарегистрированный случай передачи инфекции от человека к собаке, указывает Газета.Ru.

Животное мог заразить один из двух мужчин. Соответствующий диагноз им поставили в начале июня. У обоих появились симптомы оспы обезьян — сыпь, усталость, головные боли и лихорадка.

Через 12 дней у их четырехлетней итальянской борзой также появились множественные повреждения на коже и слизистых оболочках, в том числе большие, наполненные гноем прыщи на животе и язва на анусе.

У питомца взяли ПЦР-тест, который дал положительный результат на обезьяньую оспу.

Вирус, который заразил одного из мужчин, точно соответствовал вирусу борзой, следует из генетического анализа.

Описание этого случая опубликовали в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

Ранее о «неприличных» симптомах оспы обезьян рассказали британские ученые.