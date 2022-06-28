28 июня
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Здоровье

Данные по заболеваемости оспой обезьян рассекретила ВОЗ

ВОЗ раскрыла данные по заболеваемости оспой обезьян в информационном бюллетене.

Обезьянья оспа.
Обезьянья оспа.
https://www.who.int/ru

«С 1 января по 22 июня 2022 г. в ВОЗ поступили сообщения о 3413 лабораторно подтвержденных случаях и одном летальном исходе в 50 странах/территориях в пяти регионах ВОЗ», — говорится в документе.

В организации отметили — с момента публикации предыдущего бюллетеня — 17 июня — было зарегистрировано 1310 новых случаев. Кроме того, о появлении заразившихся сообщили еще восемь стран, указывает Газета.Ru.

Большинство лабораторно подтвержденных случаев (86%) были выявлены в Европейском регионе.

Далее располагается Америка (11%), Африка (2%), Восточное Средиземноморье (менее 1%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (менее 1%).

Ранее о необходимости создания вакцины против оспы обезьян заявил российский эксперт.

Между тем жителям Камня-на-Оби рассылают сообщения о холере. Надо ли беспокоиться, рассказали в крайздраве.

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